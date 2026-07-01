1 de julio de 2026 - 09:54

La NASA mostró cómo los terremotos desplazaron el suelo en Venezuela

La impactante imagen muestra que la tierra se movió de forma horizontal hacia el este y el oeste.

La NASA mostró cómo los terremotos desplazaron el suelo en Venezuela.

La NASA mostró cómo los terremotos desplazaron el suelo en Venezuela.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) difundió imágenes satelitales que muestran el desplazamiento de la superficie terrestre provocado por los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, una de las evidencias más contundentes de la magnitud del desastre que dejó al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos.

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El análisis fue realizado por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA a partir de información obtenida por los satélites Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Terremotos en Venezuela: el antes y después de La Guaira
Imagen satelital del antes y el después de La Guaira.

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Para elaborar el estudio, los especialistas utilizaron la técnica de interferometría de radar (InSAR), una herramienta capaz de detectar deformaciones del terreno con una precisión de apenas unos centímetros.

Cómo se movió el suelo tras los sismos

Las imágenes revelan que distintas regiones del norte venezolano experimentaron desplazamientos tanto horizontales como verticales luego de los terremotos.

El mapa elaborado por la NASA permite identificar las zonas que se desplazaron hacia el satélite y aquellas que se alejaron, lo que posibilitó reconstruir con precisión la deformación generada por el movimiento de las placas tectónicas.

En la representación gráfica, los tonos rojos y azules muestran desplazamientos en direcciones opuestas, rojo hacia el este y azul hacia el oeste, mientras que los tonos amarillos corresponden a sectores donde prácticamente no se registraron movimientos.

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Los investigadores señalaron que estos datos son fundamentales para comprender el comportamiento de las fallas geológicas que se activaron durante los terremotos, evaluar el riesgo de nuevas réplicas y colaborar con las autoridades en la planificación de las tareas de reconstrucción y asistencia a las comunidades afectadas.

Además, destacaron que la tecnología satelital permite obtener un panorama detallado del impacto geológico incluso en zonas de difícil acceso, aportando información de gran valor para la respuesta ante emergencias y para futuras investigaciones sobre la actividad sísmica.

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