Más de 100 deportados por Estados Unidos el día de los terremotos siguen desaparecidos en Venezuela

Venezuela vive una profunda consternación tras los dos intensos terremotos (magnitud 7,2 y 7,5) que sacudieron al país, generando destrozos, cientos de muertos y miles heridos. Luego del devastador suceso, el país se encuentra en estado de emergencia, mientras el mundo intenta ofrecer ayuda.

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Este martes se confirmó que un centenar de venezolanos deportados desde Estados Unidos continúan desaparecidos desde el día de la tragedia. Todos habían llegado en un mismo vuelo procedente de Miami y se encontraban alojados en un hotel de La Guaira que colpasó durante el doblete sísmico.

El grupo estaba integrado por 146 personas, entre ellas 19 mujeres y siete niños . Según los registros de ICE Flight Monitor, habían aterrizado en Caracas pocas horas antes del desastre y fueron trasladados al hotel Santuario La Llanada, en Macuto, mientras completaban los trámites de repatriación.

Tras su llegada, los familiares dicen que los pasajeros fueron trasladados al hotel Santuario La Llanada, en Macuto, estado La Guaira, donde permanecerían temporalmente mientras se completaban los trámites administrativos de repatriación.

Horas después, dos fuertes terremotos sacudieron el centro-norte del país con apenas unos segundos de diferencia provocando el colapso del edificio. Cabe mencionar que tanto La Guaira como Miranda son dos de las regiones más alcanzadas por el impacto de los movimientos sísmicos.

Lisbeth Portillo, de 58 años, contó que logró salir de entre los escombros junto con un grupo de deportados. El grupo recorrió las calles de La Guaira en busca de ayuda después del derrumbe del edificio. “Caminamos unos cinco kilómetros, y yo lloré y lloré… no había comunicación”, dijo.

Contó que el grupo llegó finalmente a una sede de la Guardia Nacional, donde pudo utilizar un teléfono para contactar a sus familiares. “He vuelto a nacer; Dios me dio una segunda oportunidad”, expresó Portillo. “Estoy traumatizada”, agregó entre lágrimas.

Reclamos: "Nadie puede pasar para comprobar si hay supervivientes"

Según Telemundo, solo hay constancia de que 12 personas han podido ser localizadas con vida, aunque no de fuentes oficiales.

Los familiares denuncian en redes sociales que las autoridades venezolanas están impidiendo el paso a la zona y que ningún equipo de maquinaria pesada ni de rescate acudió para comprobar si hay supervivientes.

Equipos de rescate de todo el mundo llevan días buscando sobrevivientes bajo los escombros de edificios derrumbados.