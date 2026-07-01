A una semana del devastador doble terremoto en Venezuela: ya son 2.295 los muertos y hay 11.267 heridos

Este miércoles, Venezuela cumple una semana de la tragedia tras el doble terremoto que sacudió el norte del país . Mientras los equipos de rescate continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes, las autoridades elevaron a 2.295 la cifra de fallecidos y a 11.267 la de heridos , en tanto que 6.461 personas fueron rescatadas desde el inicio de la emergencia.

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El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez , confirmó la actualización del balance oficial, mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya prepara un amplio operativo de asistencia humanitaria para cientos de miles de damnificados.

La portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) , Zoe Brennan, advirtió el viernes que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los dos terremotos.

Según señalaron las autoridades, se registran poco más de 40.000 personas desaparecidas.

En La Guaira , el estado más golpeado por el desastre y ubicado cerca de Caracas, las tareas de rescate no se detienen. Bomberos, rescatistas, efectivos policiales y militares trabajan con maquinaria pesada y también de forma manual para intentar localizar personas con vida entre las estructuras colapsadas.

Aunque médicos y especialistas reconocen que, tras casi una semana desde el desastre, las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen considerablemente, las familias de los desaparecidos mantienen la esperanza.

Una réplica de 5,1 sacudió a Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate El terremoto más devastador de la historia de Venezuela. EFE

Uno de los momentos más conmovedores de cada jornada ocurre cuando los rescatistas ordenan un absoluto silencio. En ese instante, todas las tareas se detienen y los equipos especializados intentan detectar señales de vida.

"Cuando pedimos silencio es muy importante porque en ese momento ponemos los geófonos", explicó a la agencia EFE el militar español Alberto Vázquez, integrante de un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegado en Venezuela desde el 26 de junio.

El especialista detalló que estos dispositivos se apoyan sobre las estructuras de hormigón y son capaces de captar movimientos mínimos.

"Cualquier movimiento que haga la víctima atrapada, como arañar un poco o empujar la pared con los nudillos, lo escucharemos", explicó.

El Gobierno declaró duelo nacional

Este miércoles, el Gobierno de Venezuela declaró duelo nacional por siete días. “En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy”, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a través de un posteo en X.

“En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos. Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos”. agregó la funcionaria.

Embed En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos. pic.twitter.com/eGOtAYk25u — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 1, 2026

Asimismo, Rodríguez señaló que la prioridad del Gobierno es proteger la vida de los sobrevivientes. “Hoy nuestra prioridad es una sola: proteger la vida de quienes sobrevivieron, de las familias que hoy se encuentran en campamentos transitorios y de quienes aún necesitan un lugar seguro”, afirmó.

“Estamos desplegados en todos los niveles de Gobierno para brindar protección, atención y la certeza de que, juntos, vamos a salir adelante”, cerró.