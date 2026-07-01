1 de julio de 2026 - 15:57

A una semana del devastador doble terremoto en Venezuela: ya son 2.295 los muertos y hay 11.267 heridos

La ONU estima que más de 6 millones de personas podrían haber sido afectadas por el doble terremoto. El Gobierno declaró duelo nacional por siete días.

Venezuela cumple una semana del doble terremoto: ya son 1.943 los muertos y hay 10.571 heridos.

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
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El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó la actualización del balance oficial, mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya prepara un amplio operativo de asistencia humanitaria para cientos de miles de damnificados.

La Guaira- Venezuela
Continúa la búsqueda de sobrevivientes en La Guaira.

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La portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Zoe Brennan, advirtió el viernes que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los dos terremotos.

La búsqueda continúa entre los escombros

Según señalaron las autoridades, se registran poco más de 40.000 personas desaparecidas.

En La Guaira, el estado más golpeado por el desastre y ubicado cerca de Caracas, las tareas de rescate no se detienen. Bomberos, rescatistas, efectivos policiales y militares trabajan con maquinaria pesada y también de forma manual para intentar localizar personas con vida entre las estructuras colapsadas.

Aunque médicos y especialistas reconocen que, tras casi una semana desde el desastre, las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen considerablemente, las familias de los desaparecidos mantienen la esperanza.

Una réplica de 5,1 sacudió a Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate
El terremoto más devastador de la historia de Venezuela.

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Uno de los momentos más conmovedores de cada jornada ocurre cuando los rescatistas ordenan un absoluto silencio. En ese instante, todas las tareas se detienen y los equipos especializados intentan detectar señales de vida.

"Cuando pedimos silencio es muy importante porque en ese momento ponemos los geófonos", explicó a la agencia EFE el militar español Alberto Vázquez, integrante de un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegado en Venezuela desde el 26 de junio.

El especialista detalló que estos dispositivos se apoyan sobre las estructuras de hormigón y son capaces de captar movimientos mínimos.

"Cualquier movimiento que haga la víctima atrapada, como arañar un poco o empujar la pared con los nudillos, lo escucharemos", explicó.

El Gobierno declaró duelo nacional

Este miércoles, el Gobierno de Venezuela declaró duelo nacional por siete días. “En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy”, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a través de un posteo en X.

“En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos. Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos”. agregó la funcionaria.

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Asimismo, Rodríguez señaló que la prioridad del Gobierno es proteger la vida de los sobrevivientes. “Hoy nuestra prioridad es una sola: proteger la vida de quienes sobrevivieron, de las familias que hoy se encuentran en campamentos transitorios y de quienes aún necesitan un lugar seguro”, afirmó.

“Estamos desplegados en todos los niveles de Gobierno para brindar protección, atención y la certeza de que, juntos, vamos a salir adelante”, cerró.

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