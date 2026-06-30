Impactante video: así rescataron a un niño de tres años bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela

Este martes, un emocionante video se difundió en redes sociales en medio de los rescates en Venezuela tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. Un pequeño de sólo tres años fue hallado con vida y rescatado de abajo de los escombros en el estado de La Guaira.

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Según trascendió, la operación fue llevada a cabo por el equipo de Defensa Civil de Jordania, uno de los contingentes internacionales que llegó al país para asistir a los damnificados. El niño llevaba seis días atrapado entre las ruinas.

Rápidamente, el niño fue retirado del lugar y trasladado en ambulancia a un hospital donde se le dio seguimiento médico. Los rescatistas envolvieron al menor en una manta y le brindaron oxígeno.

Este rescate fue calificado por las autoridades como "excepcional" ya que es poco frecuente, en este tipo de emergencias sísmicas, encontrar sobrevivientes luego de las primeras 72 horas . De acuerdo a los informes oficiales, el menor de tres años fue la única persona hallada con vida durante la jornada de este martes.

UN RESCATE INCREÍBLE Un niño de tan solo tres años de edad sobrevivió casi seis días atrapado bajo los escombros de su vivienda, tras los devastadores terremotos ocurridos en #Venezuela pic.twitter.com/kQqwEr23nj

El nuevo balance oficial elevó la cifra a 1.943 la cantidad de fallecidos y confirmó que los heridos ya ascienden a 10.571 , mientras continúan las tareas de asistencia en las zonas afectadas.

El reporte difundido este martes también señala que 15.866 personas siguen damnificadas y que otras 22.619 reciben atención médica en hospitales y centros de salud. Los datos fueron informados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Terremotos en Venezuela: Voluntarios e integrantes de la Policía Militar de Venezuela realizan labores de remoción de escombros y rescate Voluntarios e integrantes de la Policía Militar de Venezuela realizan labores de remoción de escombros y rescate este jueves, en el municipio Chacao en Caracas (Venezuela). EFE/ Boris Vergara

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron un panorama de devastación, donde cientos de edificios colapsaron, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas donde la población denuncia la escasa presencia del gobierno en las labores de rescate.

Por otro lado, el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informó que el pasado sábado que el país recibió más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos.