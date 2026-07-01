1 de julio de 2026 - 22:21

San Rafael: simuló ser cliente, robó un celular en segundos y quedó filmado antes de escapar

Un hurto ocurrido en un local de ropa infantil de San Rafael quedó completamente registrado por cámaras de seguridad. El sospechoso actuó en segundos y escapó sin ser advertido.

San Rafael: entró como cliente, robó un celular y escapó sin ser advertido.

San Rafael: entró como cliente, robó un celular y escapó sin ser advertido.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un episodio de hurto en un comercio de San Rafael quedó registrado por las cámaras de seguridad. Todo ocurrió en un local de ropa infantil, alrededor de las 18.20 de este miércoles.

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El hecho fue registrado en el negocio Lecla Kids, ubicado en la primera cuadra del Paseo Pellegrini. Allí, según se observa en el registro fílmico, un hombre ingresó al local simulando ser un cliente y solicitó ver algunas prendas. Mientras era atendido por la empleada, aprovechó un breve descuido para concretar el robo.

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En apenas segundos, el sospechoso tomó un teléfono celular que se encontraba detrás del mostrador, lo ocultó en el bolsillo trasero de su pantalón y continuó la interacción con normalidad para no levantar sospechas. Tras concretar el hurto, abandonó el comercio sin ser advertido en el momento. Recién después, la empleada detectó la falta del dispositivo y, al revisar las cámaras de seguridad, constató la maniobra.

Las imágenes difundidas por el medio local MediaMendoza muestran con claridad el accionar del hombre. El material fílmico podría ser considerado una prueba central en la investigación.

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