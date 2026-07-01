Rosario: le robaron la moto en su trabajo y lo llamaron para extorsionarlo mientras daba una nota en vivo

Un hecho de inseguridad quedó registrado por cámaras en una calle de Rosario . Un joven de 23 años sufrió el robo de su moto mientras estaba trabajando y minutos más tarde lo llamaron para extorsionarlo.

Entraron mientras dormían, robaron sus herramientas de trabajo y les dejaron el gas abierto

Robaron e intentaron huir con el botín en un coche de bebé, pero fueron captados por las cámaras de la Policía

El hecho ocurrió en la calle Buenos Aires al 2200 de esa ciudad, cuando un delincuente se hizo pasar por el cliente de una verdulería para cometer el ilícito . En la secuencia captada por las cámaras de seguridad de la zona, se observa al sujeto hablando por teléfono en la calle, frente al local y con un casco de moto en su cabeza.

Cuando el encargado ingresa al comercio, el sospechoso coloca su celular en el casco y en menos de tres segundos consigue arrancar y robar la moto que se encontraba en la entrada del lugar.

Tras percatarse del hecho, la víctima, de 23 años, realizó la denuncia. Además, comentó que publicó la imagen de la moto a través de redes sociales, donde también dejó su número de teléfono en caso de que alguien pueda aportar información.

En diálogo con el medio El Tres, el joven contó que es oriundo de Colombia , trabaja en la verdulería y había adquirido la moto hacía 5 meses. "Que te roben tus sueños, algo que te costó tanto, es muy fuerte” , expresó.

SE HICIERON PASAR POR CLIENTES Y LE ROBARON LA MOTO El robo ocurrió en República de la Sexta y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Tras el hecho, la víctima denunció que los delincuentes incluso le exigieron dinero para devolverle la moto, en un claro caso de… pic.twitter.com/dt2PtDOZe9

Asimismo, reveló que, desde que dio a conocer el robo de su vehículo, recibió llamados de personas desconocidas pidiéndole dinero para recuperarla. "Primero me pidieron 580 mil pesos, después 300 mil. Me dijeron que mande el dinero para que me dejen la moto”, confesó.

Embed Así extorsionaban a Miguel para devolverle la moto pic.twitter.com/y6CAoQZbdi — De12a14 (@De12a14) July 1, 2026

Prueba de este testimonio fue lo que sucedió minutos más tarde mientras realizaba la nota televisiva. En un fragmento compartido por el medio, se escucha cómo un hombre llama por teléfono al joven para amenazarlo y extorsionarlo.

"La Policía trabaja con nosotros, si vos querés recuperarla, lo hacemos. Yo te estoy haciendo un favor que ni la Policía te hace". Ante esto, la víctima le pidió una foto de la moto, para comprobar que realmente la tenía, a lo que el hombre respondió de manera agresiva, con negativas y exigiéndole 300 mil pesos.

"¿Cómo te voy a dar la foto si no tenés la plata?. Me estás cargando. No me hagas perder el tiempo", respondió el sujeto.