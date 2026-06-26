26 de junio de 2026 - 20:50

Robaron e intentaron huir con el botín en un coche de bebé, pero fueron captados por las cámaras de la Policía

La Policía de Mendoza frustró un ilícito en Guaymallén tras recibir una alerta del Centro Estratégico de Operaciones. Los sospechosos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Intentaron escapar con lo robado en un coche de bebé y fueron captados por las cámaras de la Policía

Intentaron escapar con lo robado en un coche de bebé y fueron captados por las cámaras de la Policía

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Policía de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
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El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Pedro Molina y Dr. Julio Lemos. El sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) detectó a dos hombres caminando junto a un coche de bebé, que estaba cubierto por un colchón.

Embed - Intentaron escapar con lo robado en un coche de bebé, pero las cámaras del permitieron su detención

Al llegar a la esquina, uno de los sospechosos ayudó al otro a subir al balcón de una vivienda para luego ingresar al inmueble. Minutos después, se observa al sujeto salir por el portón de la vivienda cargando lo que parecía ser una puerta.

Posteriormente, los delincuentes escondieron el objeto en el coche de bebé y lo cubrieron con el colchón para evitar ser descubiertos. La secuencia fue captada en tiempo real por los operadores del CEO, quienes dieron aviso a la Policía.

Minutos más tarde, un móvil llegó al lugar y ambos hombres fueron interceptados y aprehendidos. El elemento sustraído fue recuperado y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

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