La Policía recuperó un cartel municipal robado y detuvo al autor en Guaymallén, mientras que en otro hecho ocurrido en el departamento, delincuentes armados asaltaron una empresa y se llevaron herramientas de alto valor.

Se robó un cartel de "máquinas trabajando", lo vieron por las cámaras y terminó detenido

Un hombre fue detenido durante la madrugada luego de ser captado por las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) mientras sustraía un cartel de señalización perteneciente al municipio de Guaymallén.

El procedimiento se realizó alrededor de las 00.00 en la intersección de calles Holmberg y Elpidio González, con intervención de efectivos de la Comisaría 44°. Tras el alerta emitido por el sistema de videovigilancia, los uniformados lograron interceptar al sospechoso, identificado como R. F. G., a pocos metros del lugar.

Por disposición de la Oficina Fiscal interviniente, el cartel fue recuperado y reinstalado, mientras que el aprehendido quedó a disposición de la Justicia.

Investigan un robo armado en una empresa de Guaymallén Tres delincuentes armados protagonizaron un violento asalto en una empresa de embalaje de Guaymallén y escaparon con varias herramientas neumáticas.

El hecho ocurrió cerca de las 21.25 y fue denunciado por dos trabajadores, identificados como E. B. D. (34) y B. C. C. (67), quienes se encontraban realizando tareas de vigilancia cuando fueron sorprendidos por los asaltantes.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes redujeron a las víctimas y sustrajeron seis pistolas clavadoras neumáticas antes de darse a la fuga. Personal de la Comisaría 44° intervino en el lugar y la Oficina Fiscal de Guaymallén inició las actuaciones correspondientes para identificar y detener a los responsables.