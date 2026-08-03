3 de agosto de 2026 - 08:45

Le rompió un vidrio a un Mini Cooper para robar una campera en pleno Centro: lo detuvieron

El hecho ocurrió alrededor de las 23 en la intersección de las calles Gutiérrez y Perú.

Le rompió un vidrio a un Mini Cooper para robar una campera en pleno Centro: lo detuvieorn

Le rompió un vidrio a un Mini Cooper para robar una campera en pleno Centro: lo detuvieorn

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 24 años fue detenido anoche en la Ciudad, acusado de romper el vidrio de un auto para sustraer una campera. La prenda fue recuperada y devuelta a su propietario.

Leé además

La iglesia está ubicada en Independencia al 400 de Las Heras. Google Street. 

Robaron varias veces en una iglesia evangélica y el pastor hizo un video para denunciar "zona liberada"
Robaron una bicicleta en Tupungato.

Tupungato: buscan al autor del robo de una bicicleta captado en un video que se hizo viral

El hecho ocurrió alrededor de las 23 en la intersección de las calles Gutiérrez y Perú, cuando un llamado al 911 alertó que un grupo de personas tenía retenido a un hombre señalado como autor de un robo.

Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad Operativa Capital constataron que el sospechoso había dañado el vidrio trasero de un automóvil Mini Cooper para sustraer una campera que se encontraba en el interior del vehículo.

El detenido fue identificado como S.J.O., de 24 años. La campera fue recuperada en el procedimiento y restituida a su dueño.

Por disposición del Ayudante Fiscal de turno, se realizaron las actuaciones correspondientes. Además, personal de Policía Científica trabajó sobre el vehículo para relevar pruebas, mientras que el acusado quedó a disposición de la Justicia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cáritas Felices sufrió un violento robo.

Dolor en Tupungato: robaron un merendero que alimenta a 250 personas y piden ayuda para reabrirlo

Detuvieron a un hombre tras una persecución por el intento de robo de ruedas de una camioneta en Capital

Lo descubrieron cuando le sacaba las ruedas a una Hilux en Ciudad: intentó escapar en un auto robado

Detuvieron a tres jóvenes que se dieron a la fuga con objetos robados en Guaymallén

Guaymallén: tres jóvenes detenidos tras una fuga en auto con objetos robados de una vivienda

violencia extrema en un club de godoy cruz: ladrones golpearon y ataron a una policia para robarle el arma y el chaleco

Violencia extrema en un club de Godoy Cruz: ladrones golpearon y ataron a una policía para robarle el arma y el chaleco