31 de julio de 2026 - 11:15

Robaron varias veces en una iglesia evangélica y el pastor hizo un video para denunciar "zona liberada"

El pastor Jorge Chaparro cuenta que les han robado los aires acondicionados del techo y que otros negocios de la zona también han sido robados.

La iglesia está ubicada en Independencia al 400 de Las Heras. Google Street.&nbsp;

La iglesia está ubicada en Independencia al 400 de Las Heras. Google Street. 

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Por Oscar Guillén

Unos ladrones han visitado varias veces un templo evangélico de Las Heras y, en los últimos días, se han llevado los aparatos de aire acondicionado, tirándolos desde el techo.

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Según los vecinos de la zona, serían los mismos que han ingresado en otras viviendas, sobre todo negocios, aprovechando que no hay nadie, para llevarse diversos objetos que luego pueden vender como chatarra.

Llama la atención en los videos registrados en la zona la tranquilidad y el ruido que producen los ladrones para llevarse, sobre todo, elementos que contengan cobre y plomo u otros metales que luego comercializan.

La iglesia evangélica Cielos Abiertos, ubicada en la calle Independencia al 400 (entre 25 de Mayo y Olascoaga), es uno de los lugares que los delincuentes han visitado en los últimos días.

En un video, el pastor Jorge Chaparro explica que “lamentablemente hemos estado sufriendo reiterados robos aquí en la calle Independencia. Hoy hemos ido a nuestra reunión general y nos hemos encontrado con que nos han robado todos los focos, han destrozado los carteles y tenemos también la triste noticia de que han tirado los aires acondicionados y los han robado”.

“Queremos pedirle a las autoridades, al intendente, al gobernador, por si pueden hacer algo en esta zona que está totalmente liberada”, indica el religioso.

Luego detalla que en otras incursiones los ladrones se han llevado los medidores de la luz y del gas, y que "es insostenible todo lo que estamos viviendo como iglesia".

A continuación, incluye un video con audio donde se ve a tres sujetos que tiran un aparato de aire acondicionado del techo del templo, produciendo un fuerte estruendo, y se lo llevan.

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