30 de julio de 2026 - 10:30

Cada vez más conductores guardan las llaves del coche en papel de aluminio: así evitan un robo silencioso

Mientras los ladrones usan amplificadores de señal para abrir vehículos sin forzar cerraduras, un trozo de papel de aluminio bloquea cualquier comunicación por radio.

Muchos conductores utilizan este truco para evitar robos.&nbsp;

Muchos conductores utilizan este truco para evitar robos. 

Foto:

Por Sofía Serelli

Cada vez más conductores recurren a un método rudimentario para proteger sus vehículos modernos. Envuelven las llaves inteligentes en papel de aluminio para bloquear las señales de radio. Esta práctica, que parece extraída de una teoría conspirativa, responde a la creciente vulnerabilidad de los sistemas de apertura sin llave frente a dispositivos electrónicos baratos.

Leé además

Las cáscaras de naranja transformaron un paisaje desolado en Costa Rica en un impactante bosque. 

Costa Rica cubrió un pastizal degradado con 12.000 toneladas de cáscaras de naranja: 16 años después, los científicos encontraron un bosque exuberante

Por Daniela Leiva
mora calabrese, la esposa de abel pintos, mostro su nuevo negocio: joyas hechas a mano y un local en recoleta

Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, mostró su nuevo negocio: joyas hechas a mano y un local en Recoleta

Por Redacción Espectáculos

Los sistemas keyless entry permiten abrir y encender el motor sin sacar la llave del bolsillo, ya que el coche y el mando se comunican mediante señales de radio constantes. Sin embargo, esta comodidad ha facilitado los denominados relay attacks. En estos robos, dos personas trabajan coordinadas: una capta la señal de la llave cerca de la vivienda y la otra, situada junto al coche, la recibe y amplifica. El vehículo detecta la señal reforzada, asume que el dueño está presente y desbloquea las puertas.

La jaula de Faraday aplicada a la seguridad automotriz

El uso de papel de aluminio se basa en el principio físico de la jaula de Faraday. Al ser un conductor de electricidad, el aluminio impide que las ondas de radio atraviesen el material. La llave no puede emitir ni recibir datos mientras permanezca totalmente aislada por el envoltorio. Los expertos señalan que el papel de aluminio doméstico común es suficiente, siempre que no queden huecos por donde escape la frecuencia. Algunos usuarios optan por aplicar dos o tres capas para garantizar el blindaje.

Además de los ataques por relé, han proliferado los code grabbers, aparatos capaces de interceptar y copiar códigos de radio. Estos dispositivos son cada vez más económicos y fáciles de adquirir, lo que pone tecnología de robo avanzada en manos de delincuentes comunes y no solo de bandas profesionales. Un envoltorio que cuesta apenas unos céntimos puede evitar que el vehículo desaparezca en pocos minutos sin que el propietario lo note.

¿Qué otras alternativas existen para proteger las llaves inteligentes?

Existen alternativas comerciales más prácticas para el uso diario, como fundas o cajas con bloqueo RFID, que aplican el mismo concepto de aislamiento. Los especialistas recomiendan también no depositar las llaves cerca de accesos como puertas o ventanas, ya que los equipos potentes de los ladrones pueden captar señales incluso a través de las paredes exteriores.

Como medida definitiva, algunos fabricantes ya permiten desactivar la función de entrada sin llave a través del menú de configuración del coche. Esta opción sacrifica la comodidad del sistema automático pero elimina por completo la posibilidad de sufrir este tipo de interceptación digital de la señal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

oficial y confirmado: las aceitunas y otros productos en conserva cambian su calidad alimentaria en 2026

Oficial y confirmado: las aceitunas y otros productos en conserva cambian su calidad alimentaria en 2026

Por Andrés Aguilera
En Italia multan a conductores que dejen las ventanillas abiertas. 

La multa inesperada que muchos conductores no imaginan: dejar la ventanilla del coche abierta puede salir caro

Semáforo blanco: ¿Por qué lo usan en Europa?

Aparece un semáforo blanco en Europa: qué significa y qué deben hacer los conductores cuando se enciende

pan o avena: ¿cual es la mejor opcion para el desayuno de una persona con diabetes?

Pan o avena: ¿cuál es la mejor opción para el desayuno de una persona con diabetes?

Por Andrés Aguilera