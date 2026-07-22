22 de julio de 2026 - 13:10

Aparece un semáforo blanco en Europa: qué significa y qué deben hacer los conductores cuando se enciende

El sistema permite que los vehículos autónomos tomen el control del cruce y coordinen sus movimientos, reduciendo los tiempos de espera en la ciudad de Roma.

Semáforo blanco: ¿Por qué lo usan en Europa?

Semáforo blanco: ¿Por qué lo usan en Europa?

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Por Cristian Reta

Roma ha comenzado a experimentar con una cuarta luz de color blanco en sus semáforos, rompiendo el esquema tradicional de tres colores. Este sistema no está diseñado para que los conductores humanos tomen decisiones, sino para indicar que los vehículos autónomos han tomado el control digital de la intersección.

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En las calles romanas, el paisaje urbano está cambiando con la aparición de este cuarto foco. Su función es técnica: sirve como señal visual de un sistema de comunicación digital en tiempo real entre los vehículos y la infraestructura vial, conocido como tecnología V2X o Vehicle-to-Everything.

Sincronización digital y la reducción de esperas según la ciencia

Cuando esta luz blanca se enciende, los vehículos autónomos asumen la regie del cruce. Coordinan sus movimientos entre ellos para determinar quién pasa y en qué momento. En este escenario, el conductor humano ya no decide por su cuenta; simplemente debe seguir el flujo del tráfico que tiene delante.

El concepto se apoya en investigaciones académicas. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte de 2023 demostró, mediante simulaciones, que los tiempos de espera en las intersecciones caen significativamente si el tráfico incluye vehículos autónomos. El sistema desplaza la toma de decisiones individuales hacia una red digital compartida.

La eficiencia del flujo depende de la densidad tecnológica. Cuanto mayor es la proporción de autos autónomos, más fluido es el tránsito. En concentraciones altas, el cruce puede operar de forma continua, superando los ciclos fijos que imponen los semáforos rojos y verdes convencionales.

Sin embargo, el sistema enfrenta limitaciones críticas. Actualmente, el número de vehículos autónomos en las ciudades es demasiado bajo para aprovechar los beneficios por completo. Sin una masa crítica de estos autos, la luz blanca pierde su propósito y el semáforo vuelve a su funcionamiento tradicional.

Inversión en infraestructura y pruebas en entornos complejos

La adaptación de la infraestructura existente supone un desafío económico y técnico. Modificar los semáforos a gran escala requiere inversiones masivas. Además, en los centros urbanos, la interacción con peatones y ciclistas añade capas de complejidad que no existen en entornos más controlados.

Por esta razón, muchos expertos consideran que los puertos y parques industriales son lugares más aptos para el inicio de esta tecnología. Pese a esto, Roma ha optado por el entorno real para confrontar al sistema con la complejidad de una ciudad moderna y sus múltiples variables.

Los resultados de esta prueba italiana podrían servir de modelo para el resto de Europa. Países como los Países Bajos, que ya lideran las pruebas de conducción autónoma en vías públicas, analizan cómo la integración entre vehículos e infraestructura puede optimizar el movimiento en sus propias carreteras.

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