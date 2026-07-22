22 de julio de 2026 - 12:03

Donald Trump blinda a Delcy Rodríguez: pidió que le den "inmunidad judicial"

La presidenta interina de Venezuela enfrenta una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo.

Desde la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump estrechó relaciones con el gobierno interino de Delcy Rodríguez

Desde la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump estrechó relaciones con el gobierno interino de Delcy Rodríguez

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El gobierno de Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la demanda civil abierta contra ella en Florida.

Leé además

Cuti Romero y Lisandro Martínez le negaron el saludo a Donald Trump al momento de la medalla de plata

Video: "Cuti" Romero y Lisandro Martínez le negaron el saludo a Donald Trump
El presidente de EE.UU., Donald Trump, saluda junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este domingo, en la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.)

Los elogios de Trump a Messi en la final del Mundial 2026

Así lo solicitó el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, en una carta enviada el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate.

Delcy Rodríguez enfrenta una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo.

"En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad", apunta el documento citado por la agencia EFE.

Desde la captura de Nicol&aacute;s Maduro, Donald Trump estrech&oacute; relaciones con el gobierno interino de Delcy Rodr&iacute;guez

Desde la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump estrechó relaciones con el gobierno interino de Delcy Rodríguez

El pasado 15 de julio, tras la carta enviada por el Departamento de Estado, el juez ordenó una indemnización de 314 millones de dólares en este caso, aunque Delcy Rodríguez fue excluida del fallo, que sí afecta a Maduro y a otros cargos chavistas.

El gobierno de Trump pidió en la carta a la fiscalía que tome nota de "la especial importancia" que tiene para Estados Unidos que el caso contra Rodríguez sea desestimado, dadas "las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo".

La carta revela que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos pidió al Departamento de Estado que certifique la inmunidad de Rodríguez en este caso.

"La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso", considera la administración de Trump.

Desde la captura de Maduro, Trump estrechó relaciones con el gobierno interino de Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro, mientras la líder opositora María Corina Machado insiste en su intención de regresar a Venezuela para impulsar una transición democrática en el país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto tras pronunciar un discurso a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.).

Trump denunció vulnerabilidades electorales en EE.UU. y acusó a China de hackeos masivos

Foto de archivo con Donald Trump y Lula da Silva

Estados Unidos impuso aranceles del 25% a Brasil y Milei le dio su aval

Soy el jefe: el chiste de Trump durante la última jornada de la cumbre del G7 en Francia.

Fallo histórico: Trump le pagó más de US$5 millones a la escritora que lo denunció por abuso sexual

El presidente estadounidense Donald Trump

Trump amenazó con atacar centrales eléctricas y puentes de Irán: Ormuz sigue bloqueado