Video: "Cuti" Romero y Lisandro Martínez le negaron el saludo a Donald Trump

Al momento de recibir la medalla de plata, ambos jugadores llamaron la atención por su negativa a darle la mano al presidente de Estados Unidos.

"Cuti" Romero y Lisandro Martínez le negaron el saludo a Donald Trump al momento de la medalla de plata

Cristian "Cuti" Romero y Lisandro "Licha" Martínez despertaron este domingo críticas a favor y en contra en las redes sociales tras su negativa a saludar al presidente estadounidense Donald Trump.

Durante la entrega de la medalla de plata, los jugadores de la Selección Argentina se negaron a darle la mano al mandatario de Estados Unidos.

Fue un momento protocolar e institucional, con Gianni Infantino (presidente de la FIFA presente), en que el que uno a uno los integrantes de la Scaloneta se acercaron a recibir el reconocimiento por el segundo puesto, luego de la caída ante España en la final del Mundial 2026.

En las redes sociales, el momento que protagonizaron Romero y Martínez no pasó desapercibido.