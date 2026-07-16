16 de julio de 2026 - 20:15

Así es la casa de Lisandro Martínez y Muri López en Manchester: moderna, luminosa y detalles en tendencia

El futbolista de la Selección Argentina y del Manchester United, junto a la bailarina y modelo, muestran algunos de los espacios más destacados de su hogar.

Lisandro Martínez
Por Redacción Espectáculos

La casa de Lisandro Martínez y Muri López Benítez refleja un estilo contemporáneo donde predominan los ambientes amplios, la luz natural y una decoración elegante. A través de las publicaciones que comparten en sus redes sociales, el futbolista de la Selección Argentina y del Manchester United, junto a la bailarina y modelo, muestran algunos de los espacios más destacados.

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Una casa moderna con ambientes amplios y mucha luz natural

Instalados en Manchester junto a su hija Aurora, Lisandro Martínez y Muri López Benítez construyeron una casa que se caracteriza por su estética sofisticada y la armonía entre materiales, colores y texturas.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la amplitud de los ambientes, potenciados por grandes ventanales que permiten el ingreso de abundante luz natural durante el día. La decoración apuesta por una paleta de tonos neutros, acompañada por detalles en negro y muebles de líneas simples que aportan una imagen moderna y atemporal.

Las paredes símil mármol, protagonistas de la decoración

Entre los elementos más distintivos del hogar se encuentran las paredes con terminación símil mármol. Sus vetas en tonos blancos y grises aportan elegancia y se convierten en el punto focal de los principales ambientes.

Lejos de generar una sensación fría, este revestimiento se complementa con una iluminación cálida y textiles suaves que equilibran el espacio y crean un ambiente acogedor.

Una chimenea moderna que domina el living

El living gira alrededor de una chimenea de diseño minimalista integrada en un panel oscuro que contrasta con el resto de la decoración.

Este tipo de chimeneas, muy utilizadas en proyectos contemporáneos, funciona tanto como fuente de calor como pieza decorativa. Frente a ella se ubican amplios sillones, una alfombra de pelo sintético en tonos neutros y un televisor de gran tamaño, conformando un espacio pensado para el descanso y el entretenimiento.

Cortinas efecto puddle y puertas con marcos negros

Otra de las tendencias presentes en la vivienda son las cortinas con efecto puddle, una técnica que consiste en dejar que la tela repose sobre el piso formando pliegues naturales. Este recurso aporta volumen y una apariencia elegante a los ventanales.

Las puertas con vidrios repartidos y marcos negros también tienen un papel importante en el diseño interior, ya que conectan los distintos ambientes sin perder luminosidad ni amplitud visual.

El rincón favorito de Lisandro Martínez y Muri López Benítez

Uno de los espacios más personales de la casa se encuentra junto a un gran ventanal con vista al exterior.

Allí, una pequeña mesa en color rosa pastel y sillas del mismo tono conforman un rincón donde la pareja suele compartir charlas, tomar mate y disfrutar de momentos de tranquilidad en familia.

Un hogar que combina diseño y calidez

La casa de Lisandro Martínez y Muri López Benítez reúne varias de las tendencias más buscadas en decoración: paredes símil mármol, una chimenea de líneas modernas, cortinas efecto puddle, grandes ventanales y mobiliario de estilo minimalista.

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