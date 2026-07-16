Madonna compartió un curioso montaje con Messi y la selección argentina en su nuevo video

La clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026 generó miles de publicaciones en las redes sociales. Entre ellas, una edición realizada con inteligencia artificial logró trascender fronteras y llegó hasta Madonna , quien decidió compartirla en sus historias de Instagram.

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El montaje inserta a Lionel Messi y a varios integrantes del seleccionado argentino dentro del videoclip de "Danceteria" , uno de los temas incluidos en Confessions II , el más reciente álbum de la artista estadounidense.

La edición recrea distintas escenas del videoclip original, reemplazando a varios de sus protagonistas por futbolistas y dirigentes vinculados a la selección.

Entre quienes aparecen se encuentran Lionel Messi , Emiliano "Dibu" Martínez , Lionel Scaloni , Cristian "Cuti" Romero , Lisandro Martínez , Nicolás Tagliafico , además del presidente de la AFA , Claudio "Chiqui" Tapia , y el titular de la FIFA , Gianni Infantino .

Uno de los momentos más comentados muestra a Messi ingresando al escenario principal de la producción, mientras que otras secuencias presentan a los jugadores integrados a las coreografías del videoclip mediante herramientas de inteligencia artificial.

Las escenas que más repercusión generaron

El video también incluye situaciones humorísticas que rápidamente fueron comentadas por los usuarios.

Madonna compartió un video con la Selección argentina creado con inteligencia artificial. redes

Entre ellas, Julián Álvarez y Enzo Fernández aparecen besándose durante un breve instante, mientras que Giovani Lo Celso es representado sosteniendo una bebida y Lautaro Martínez aparece caracterizado como bailarín de ballet.

Las imágenes fueron creadas digitalmente y forman parte de la edición realizada por un usuario de redes sociales, sin relación con la producción oficial del videoclip.

Cómo es el videoclip original de Madonna

El video oficial de "Danceteria", estrenado a principios de junio para presentar Confessions II, muestra a Madonna recorriendo distintos escenarios mientras intenta escapar de cámaras y luces que la siguen durante toda la secuencia.

En la producción también participan la actriz Julia Garner, quien había sido elegida para protagonizar la película biográfica de la cantante, y la artista Sabrina Carpenter, colaboradora en una de las canciones del álbum.

Algunas de las escenas recreadas en el montaje con inteligencia artificial corresponden a momentos del videoclip en los que aparecen distintas figuras del espectáculo, cuyos lugares fueron reemplazados digitalmente por integrantes del seleccionado argentino.

El éxito de "Confessions II"

El lanzamiento de Confessions II marcó el regreso discográfico de Madonna siete años después de Madame X (2019). Según la información difundida sobre el álbum, la producción alcanzó el primer puesto del ranking Billboard 200, convirtiéndose en el décimo trabajo de estudio de la cantante en alcanzar esa posición.

Además, el disco registró la mayor semana de reproducciones en plataformas digitales para un álbum de Madonna y su mejor desempeño comercial en más de una década.