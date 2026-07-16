16 de julio de 2026 - 16:46

Historial Argentina vs. España: ¿Cuántas veces se enfrentaron en Mundiales?

La Selección Argentina y la España definirán la final del Mundial 2026. El antecedente en la Copa del Mundo se reduce a un solo partido.

El único partido mundialista entre la Albiceleste y la Roja hay que viajar 60 años al pasado. Sucedió el 13 de julio de 1966, en la ciudad de Birmingham, durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. Ganó Argentina 2-1 con un doblete de Artime.&nbsp;

El único partido mundialista entre la Albiceleste y la Roja hay que viajar 60 años al pasado. Sucedió el 13 de julio de 1966, en la ciudad de Birmingham, durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. Ganó Argentina 2-1 con un doblete de Artime. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El historial general: una paridad absoluta

A lo largo de los años, ambas selecciones se han visto las caras en reiteradas ocasiones, principalmente en encuentros de carácter amistoso. En total, disputaron 14 partidos oficiales, reflejando una paridad total:

  • Victorias de Argentina: 6 triunfos

  • Victorias de España: 6 triunfos

  • Empates: 2 partidos

Inglaterra 1966: El único antecedente de Argentina y España en Mundiales

Para encontrar el único partido mundialista entre la Albiceleste y la Roja hay que viajar 60 años al pasado. Sucedió el 13 de julio de 1966, en la ciudad de Birmingham, durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra.

Aquella tarde, el combinado nacional dirigido por Juan Carlos Lorenzo se impuso por 2 a 1 ante los españoles. El gran héroe de la jornada fue el delantero Luis Fabián Artime (padre del actual presidente de Belgrano de Córdoba y figura de Independiente en esa época), quien convirtió un doblete letal: el primero con un potente zurdazo y el segundo mediante un derechazo inatajable para el arquero José Ángel Iribar.

El único partido mundialista entre la Albiceleste y la Roja hay que viajar 60 años al pasado. Sucedió el 13 de julio de 1966, en la ciudad de Birmingham, durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. Ganó Argentina 2-1 con un doblete de Artime.

El único partido mundialista entre la Albiceleste y la Roja hay que viajar 60 años al pasado. Sucedió el 13 de julio de 1966, en la ciudad de Birmingham, durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. Ganó Argentina 2-1 con un doblete de Artime.

El partido también es recordado por la brillante actuación de Ermindo Onega, quien manejó los hilos de un equipo argentino que arrastraba días de mucha tensión previa al debut, pero que logró un triunfo clave para avanzar a los cuartos de final de aquel certamen.

La gran final del Mundial 2026: Una cita con la historia

Este domingo, seis décadas después de aquel único cruce en tierras británicas, Argentina y España romperán la racha y volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo. Esta vez no será por fase de grupos, sino por el partido más importante del fútbol internacional: la final del mundo.

¿Logrará la Scaloneta mantener la ventaja histórica en los mundiales o España nivelará la balanza en la gran cita del 2026?

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