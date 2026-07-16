Furor por la Selección: las camisetas vuelan de los locales y hay faltantes de stock en Mendoza

La clasificación de Argentina a la final del Mundial no solo desató la ilusión de los hinchas, sino también una verdadera fiebre por la indumentaria de la Selección. Tras las sucesivas victorias del equipo y con la posibilidad de estar viviendo el último tango mundialista de Lionel Messi , miles de mendocinos quieren vestir la camiseta albiceleste , un entusiasmo que también se refleja en las ventas.

Desde grandes cadenas deportivas hasta puestos ambulantes, comerciantes consultados por Los Andes aseguran que la demanda de camisetas argentinas se mantiene alta desde el inicio del Mundial y que cada triunfo impulsa un nuevo pico de compras. Titulares, alternativas y modelos retro conviven entre las preferencias de los hinchas, mientras algunos locales ya enfrentan faltantes de stock en determinados talles o versiones.

Pablo, encargado de una sucursal de Adidas en el centro de Mendoza, explicó que el local no contabiliza las ventas realizadas a través de la página web, donde actualmente las camisetas están agotadas . Sin embargo, aseguró que, pese a la alta demanda, la sucursal física todavía dispone de un amplio stock.

Además, señaló que las ventas se dispararon durante el mes pasado, impulsadas por el Día del Padre. En la actualidad, el comercio vende unas 200 camisetas por día, aunque en las jornadas de mayor demanda llegaron a comercializar alrededor de 250.

Más allá de las camisetas, indicó que todos los productos oficiales de la AFA tienen una alta rotación. Respecto de las preferencias de los clientes, explicó que tanto la versión de jugador como la de hincha tienen una demanda similar ya que algunos optan por la de fan debido a su menor precio, mientras que otros eligen la de jugador por sus detalles o para sumarla a una colección.

El encargado también destacó que las ventas se mantuvieron sostenidas durante todo el Mundial. La elevada demanda provocó que el stock se agotara en dos oportunidades, por lo que la empresa decidió anticipar las reposiciones para evitar quedarse sin mercadería, como ocurrió en ediciones anteriores.

Según Pablo, los mayores picos de ventas se registran en las horas previas a cada partido y después de una victoria de la Selección. Tras el triunfo de Argentina frente a Inglaterra, estimó que la demanda volverá a incrementarse en los próximos días.

Tiendas oficiales y ambulantes, con alta demanda

La tendencia se repite en la mayoría de los comercios deportivos y puestos de venta relevados por Los Andes. Aunque cada local maneja distintos niveles de stock y precios, todos coinciden en que las camisetas de la Selección atraviesan uno de sus mejores momentos de ventas, especialmente en la previa de los partidos.

Marcelo Rolland / Los Andes

En un puesto ambulante señalaron que la camiseta titular continúa siendo la preferida por los hinchas. "La gente compra la camiseta original, la que siempre se usó de Argentina", explicó el vendedor. Si bien la alternativa ganó protagonismo tras el último encuentro, aclaró que "se ha vendido en un rango parejo desde que empezó el Mundial". En ese puesto comercializan entre siete y diez camisetas por día, aunque durante el inicio del torneo y por el Día del Padre llegaron a vender 25 en una sola jornada.

Además, remarcó que los productos más económicos también tienen una fuerte salida. "Lo que más se vende son trompetas y buseras. Una familia quizás no compra cuatro camisetas, pero sí se lleva varias trompetas", sostuvo.

Las camisetas retro también viven su momento

En el local Futbolero también advirtieron un fenómeno impulsado por la nostalgia. Además de la camiseta actual con las tres estrellas, una de las más buscadas es la que Lionel Messi utilizó en el Mundial de Alemania 2006. "Quizás sea el último Mundial de Leo y muchos quieren recordarlo con esa camiseta", señalaron. Allí también aseguraron que la versión alternativa "se está vendiendo a la par que la titular" y que el mayor movimiento se registra el mismo día de cada partido. "Es el punto de venta más fuerte", resumieron. La alta demanda hizo que se agotaran varios talles y actualmente solo disponen de algunos modelos en M y L.

En Hincha, otro de los comercios consultados, estiman que venden alrededor de 50 camisetas por día y confirmaron que la expectativa por la indumentaria alternativa creció cuando se conoció que la Selección la utilizaría en cancha. "Cuando dieron aviso de que iban a jugar con la suplente, ahí se hizo un poquito más furor", explicaron. Incluso aseguraron que las camisetas retro también viven un gran momento: "La del '94, la del '90, la del '86 y la del '78 han sido todas furor".

Además de las camisetas, en ese local aumentó la venta de otros artículos para alentar a la Selección. "Las banderas, los pilusos, las bufandas, los chops y las pinturas para la cara siempre salen muchísimo", comentaron.

Daniel Caballero / Los Andes

La demanda no afloja

En Moov, donde solo comercializan la versión de hincha, las ventas se mantuvieron constantes desde el comienzo del torneo. "Desde que empezó el Mundial están todo el tiempo buscando las de Messi", afirmaron. En promedio venden unas diez camisetas por día y reciben reposiciones de manera permanente para evitar quedarse sin stock.

En Sporting coincidieron en que tanto la camiseta titular como la alternativa tienen una demanda similar. Además, destacaron que también crecieron las ventas de gorras y pelotas, aunque aclararon que el nivel de ventas "se ha mantenido" durante todo el campeonato.

Los Andes

Desde Sportotal remarcaron que el mayor movimiento llega inmediatamente después de cada triunfo argentino. "Cuando gana vienen y compran camisetas", señalaron. El último partido volvió a disparar la demanda de la versión alternativa, que estuvo cerca de agotarse. "Todos vinieron a buscar la alternativa y ya casi no nos quedaba nada", contaron. En Vaypol también aseguraron que el mayor flujo de compradores se concentra en la previa de los encuentros. Allí las camisetas ingresaron nuevamente la semana pasada, luego de haberse agotado.