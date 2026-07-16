16 de julio de 2026 - 13:17

Pasajes a 5.000 dólares: se agotaron en 10 minutos dos vuelos de Aerolíneas Argentinas a Nueva York para la final

Anoche, la compañía de bandera puso a la venta casi 500 pasajes para viajar a Estados Unidos por el Mundial. El ticket más "barato" era de US$ 5.000.

La locura por la final: en 10 minutos se agotaron dos vuelos chárter a Nueva York para alentar a la Selección.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

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La demanda fue casi instantánea a pesar de que la la tarifa mínima rondaba los US$ 5.000 por pasajero.

Según indicó La Nación, desde la compañía explicaron que algunas reservas fueron dadas de baja porque no llegaron a emitirse los tickets, pero esos lugares fueron ocupados rápidamente por otros interesados. Además, indicaron que, debido al fuerte interés, evalúan sumar nuevos vuelos chárter hacia Estados Unidos.

El avión de Aerolíneas Argentinas por el Mundial 2026.

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Cuándo salen los vuelos de Aerolíneas Argentinas a Nueva York

Los dos servicios especiales partirán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino al Aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York, y serán operados con aviones Airbus A330.

Los vuelos despegarán:

  • Viernes 17 de julio, a las 21.30.
  • Sábado 18 de julio, a las 9.00.

Aerolíneas Argentinas aclaró además que mantendrá sus dos vuelos diarios a Miami, lo que amplía las posibilidades de conexión para quienes viajen por su cuenta hacia Nueva York o Nueva Jersey, donde se disputará la final.

Locura de miles de hinchas argentinos para viajar a Nueva York para alentar a la Selección Argentina.

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Cuánto cuesta viajar a la final del Mundial 2026

Según operadores turísticos, presenciar la final del Mundial representa una inversión que oscila entre US$8.000 y US$14.000, dependiendo del tipo de viaje, el alojamiento y la ubicación en el estadio.

Los pasajes aéreos varían según el destino elegido:

  • A Nueva York, desde US$2.900.
  • A Washington, desde US$2.500.
  • A Miami, entre US$800 y US$1.400.

En cuanto al alojamiento, el costo promedio ronda los US$200 por noche, aunque depende de la categoría del hotel y la demanda.

El gasto más importante sigue siendo la entrada al partido. Los tickets más económicos parten de US$4.000, pero en plataformas de reventa ya se ofrecen localidades por más de US$10.400.

España - Argentina, la gran final del Mundial 2026.

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