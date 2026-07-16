Cajeros automáticos en Mendoza: dónde extraer dólares y cuáles son los límites de retiro

Desde junio del año pasado, algunos bancos comenzaron a habilitar la posibilidad de extraer dólares desde cajeros automáticos para clientes que ya tienen fondos en moneda extranjera dentro de sus cuentas. La modalidad permite retirar billetes sin necesidad de acercarse a una sucursal, aunque depende de que la terminal esté actualizada y de los límites establecidos por cada entidad.

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En Mendoza , esta semana se observaron nuevas terminales con esta función en distintos puntos de la Ciudad. Entre ellas aparecen cajeros del Banco Supervielle en San Lorenzo y avenida San Martín , del BBVA en Montevideo y avenida San Martín , y también un cajero Santander ubicado en San Martín y Montevideo que cuenta con esta modalidad.

Los cajeros automáticos habilitados permiten retirar dólares de una cuenta bancaria siempre que el cliente ya tenga fondos en moneda extranjera . Es decir, la operación no funciona como una compra de dólares, sino como una extracción del saldo disponible. Los usuarios pueden acceder a los billetes que previamente compraron, depositaron o recibieron mediante una transferencia. El procedimiento es similar al retiro de pesos, se selecciona la cuenta en dólares y se realiza la extracción desde una terminal preparada para entregar moneda extranjera.

Retirar dólares desde un cajero ya es posible en algunos bancos de Mendoza. Qué entidades ofrecen el servicio y qué límites aplican.

El límite de retiro depende de cada banco y del perfil de cada cliente. Además, la disponibilidad está condicionada por la cantidad de billetes cargados en el cajero automático. A diferencia de una extracción realizada por ventanilla, donde el cliente puede retirar el saldo disponible según las condiciones de la entidad, l os cajeros automáticos aplican límites diarios.

El monto máximo puede variar según el banco, la cuenta y la terminal utilizada. También influye el límite general de extracción diaria, que se convierte a dólares según la cotización vigente al momento de realizar la operación. Los cajeros que entregan dólares suelen trabajar con billetes de mayor denominación. Por este motivo, normalmente permiten retiros en múltiplos de 100 dólares (cara grande) y no cuentan con billetes de 50, 20 o 10 dólares para entregar cambio.

Bancos con cajeros que permiten extraer dólares y sus límites de retiro

BBVA

BBVA cuenta con cajeros automáticos que permiten realizar extracciones en una moneda diferente a la cuenta de débito, aplicando el tipo de cambio correspondiente. En Mendoza, uno de los cajeros habilitados se encuentra en Montevideo y avenida San Martín.

La entidad informa que el límite de extracción en el exterior es de USD 1000. Además, los clientes pueden modificar sus límites de extracción desde los canales digitales, aunque el cambio comienza a regir según el momento en que se realiza la solicitud. BBVA también establece que el límite de compra informado es diario y que las compras realizadas no afectan el límite de retiro en efectivo.

En Mendoza, bancos como BBVA, Supervielle y Santander incorporaron terminales habilitadas para entregar dólares. Bernardita García Centurion

Banco Nación

El Banco Nación (BNA) no permite retirar dólares directamente desde sus cajeros automáticos, ya que sus terminales solo entregan pesos argentinos. Para extraer dólares de una caja de ahorro en moneda extranjera, los clientes deben realizar la operación de manera presencial por ventanilla en cualquier sucursal.

En cuanto a las extracciones en pesos, el límite estándar por cajero automático es de $240.000 diarios, aunque puede ampliarse según el perfil del cliente mediante la aplicación BNA+ Cajeros Automáticos, con montos que pueden llegar entre $500.000 y $1.000.000 diarios.

Banco Supervielle

Banco Supervielle habilitó cajeros automáticos con la posibilidad de retirar dólares en algunas terminales. En Mendoza, uno de los puntos donde se observó esta modalidad está ubicado en San Lorenzo y Avenida San Martín.

El límite diario en cajeros automáticos propios de Supervielle puede alcanzar aproximadamente los $2.000.000, aunque el monto final depende del perfil y segmento de cada cuenta.

La extracción de dólares desde ATM está disponible únicamente para clientes que ya tienen fondos en moneda extranjera en sus cuentas. Bernardita García Centurion

Santander

Santander también cuenta con cajeros automáticos que incorporaron esta modalidad. En Mendoza, uno de los puntos identificados se encuentra en San Martín y Montevideo.

La entidad permite extraer dólares desde cajeros habilitados siempre que el cliente tenga fondos en su cuenta en moneda extranjera. El monto disponible dependerá del límite de extracción asignado a cada usuario y de las condiciones de la terminal.