Construir en Mendoza: el metro cuadrado sube en pesos, pero da un respiro en dólares

Proyectar la casa propia para construir o avanzar en un desarrollo inmobiliario en Mendoza exige hoy una sintonía fina con las planillas de costos. El Centro de Ingenieros de la provincia presentó su informe mensual número 115, correspondiente a julio de 2026.
Los datos muestran un incremento general del 3,29% en pesos en el último mes, traccionado fundamentalmente por la suba en los corralones de materiales, aunque la brecha cambiaria mantiene los costos estables o con leves bajas si se miden en moneda extranjera.
Tendencias del mes: materiales en alza y mano de obra estable
El inicio del segundo semestre del año consolida una tendencia de reajustes moderados en el sector de la edificación civil en Mendoza. Según el relevamiento periódico que realiza la institución durante los primeros diez días de cada mes , edificar en la provincia registró un incremento del 3,29% en pesos respecto al mes anterior , mientras que la variación interanual acumulada se ubicó en el 33,84%.
Al desagregar los componentes que inciden directamente en el presupuesto de obra, los materiales de construcción fueron el factor determinante de la aceleración de julio, registrando una suba mensual del 4,16% en pesos y un alza interanual del 30,53%. Por su parte, la mano de obra mostró un comportamiento más moderado durante el último período de medición, con una variación mensual en pesos del 2,36% y un incremento interanual que alcanza el 37,66%.
El estudio técnico liderado por el presidente del Centro de Ingenieros, Daniel Di María, y el secretario Alejandro Carosio, actualizó los valores de referencia.
Construir: El impacto cambiario en el costo de obra
El escenario muestra una dinámica diferente cuando estos valores se trasladan a la divisa estadounidense. Tomando como referencia el tipo de cambio comprador del Banco Nación, establecido para este informe en $1.460,00 por dólar , el costo total de la construcción experimentó una leve baja del 0,25% en el último mes , acumulando un incremento interanual del 12,30%. Bajo esta misma cotización oficial, el acumulado anual de la mano de obra subió un 13,50% y el de los materiales un 9,52%.
La tendencia a la baja en el corto plazo se acentúa al analizar los valores con el dólar informal o blue, utilizando como referencia una cotización de $1.490,00 por dólar. En este mercado, el costo de construcción en el último mes registró un descenso del 1,91% , aunque la variación interanual se mantiene en terreno positivo con un alza del 14,53%. En términos interanuales bajo el dólar blue, la mano de obra subió un 17,79% y los materiales un 11,69%.
El valor del metro cuadrado según la tipología
El estudio técnico liderado por el presidente del Centro de Ingenieros, Daniel Di María, y el secretario Alejandro Carosio, actualizó los valores de referencia para el desarrollo de proyectos residenciales tradicionales en Mendoza, distinguiendo el costo según la superficie y la calidad de la obra:
- Vivienda económica (61 m² de ejecución tradicional): El valor unitario por metro cuadrado se consolidó en $1.514.398,00. En moneda extranjera, esto representa una inversión de U$S 1.037,36/m² bajo la cotización del Banco Nación y de U$S 1.016,37/m² en el mercado informal.
- Vivienda de mediana calidad (136 m² de ejecución tradicional): El costo unitario se posicionó en $1.969.800,00/m². Al realizar la conversión a la divisa estadounidense, equivale a U$S 1.349,18/m² según el tipo de cambio oficial y a U$S 1.322,01/m² tomando como referencia el dólar blue.