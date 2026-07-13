La demanda de los servicios públicos subió 2% en abril: qué sectores subieron y cuáles cayeron

La demanda de los servicios públicos registró una suba del 2% interanual en abril , según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ). En comparación con marzo, el indicador también mostró una leve mejora del 0,1%, lo que refleja una continuidad en la recuperación de la actividad.

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Entre los datos más destacados, la demanda de electricidad, gas y agua aumentó 4,8% respecto del mismo mes del año pasado, mientras que el transporte de cargas avanzó 11,2%. En contrapartida, el transporte de pasajeros cayó 0,8% y el servicio de correo postal retrocedió 16,9%.

El organismo informó además que la serie tendencia-ciclo del Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) registró un crecimiento del 0,3% frente a marzo, consolidando una evolución positiva en los últimos meses.

“Si se analizan los índices de las series originales, en abril de 2026 respecto a igual mes del año anterior, la demanda de electricidad, gas y agua registró una suba de 4,8% y la recolección de residuos tuvo una variación positiva de 7,2%”, indica el informe del INDEC.

El organismo también marca que, “por su parte, el transporte de pasajeros tuvo una baja de 0,8% y el transporte de carga registró una suba de 11,2%; mientras que los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron una variación positiva de 1,1%”.

Y agrega que “el servicio de correo postal se redujo 16,9% y el sector de telefonía registró una variación positiva de 1,7%”.

Servicios públicos: la actividad subió 2% interanual en abril de 2026 y 0,1% con respecto al mes anterior. Indec

Resultados en términos desestacionalizados

Si se observan las cifras desestacionalizadas, la demanda de electricidad, gas y agua aumentó 1,5% frente a marzo y la recolección de residuos subió 2,7%. En cambio, el transporte de pasajeros retrocedió 2,5%, el de cargas bajó 1,2%, el correo postal cayó 1,3% y la telefonía disminuyó 0,1%.

Por último, el índice tendencia-ciclo mostró mejoras mensuales en electricidad, gas y agua (0,8%), recolección de residuos (0,9%), transporte de cargas (0,2%), peajes (0,3%) y telefonía (0,1%). En sentido contrario, el transporte de pasajeros descendió 0,2% y el correo postal retrocedió 1%.