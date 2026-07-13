Guía Michelin 2026: Mendoza suma nuevas estrellas y estos son los tres restaurantes distinguidos

La Guía Michelin presentó este lunes 13 de julio la selección Buenos Aires & Mendoza 2026 , una edición que volvió a poner a Mendoza entre los grandes polos gastronómicos del país. La provincia incorporó tres nuevos restaurantes con una Estrella Michelin , sumó un nuevo reconocimiento por sustentabilidad y amplió la lista de establecimientos recomendados.

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Además de las nuevas estrellas para Mendoza , la guía confirmó qué restaurantes conservaron sus distinciones, otorgó premios especiales a dos profesionales mendocinos y destacó el crecimiento de la gastronomía argentina con una selección integrada por 89 restaurantes .

Las principales novedades para Mendoza en la edición 2026 de la Guía Michelin fueron las nuevas estrellas para Cal, Centauro y La VidA , tres restaurantes que ingresaron al grupo de establecimientos con una Estrella Michelin por su propuesta gastronómica.

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En Buenos Aires, Aramburu , del chef Gonzalo Aramburu , renovó sus dos Estrellas Michelin y continúa como una de las máximas referencias de la cocina argentina actual. Ubicado en el barrio porteño de Recoleta, el restaurante mantiene el reconocimiento de los inspectores internacionales gracias a un menú degustación sorpresa que combina algunos de los mejores productos del país con técnica, precisión e innovación.

En el restaurante mendocino La VidA, el menú degustación de la chef Flavia Amad Di Leo se inspira en las etapas de elaboración del vino para diseñar una experiencia gastronómica atravesada por la elegancia

En Mendoza, conservaron una Estrella Michelin Angélica Cocina Maestra, Azafrán, Brindillas, Riccitelli, Vigil y Zonda , mientras que la selección también destacó la diversidad gastronómica de ambos destinos.

Al presentar la nueva edición, Gwendal Poullennec, director internacional de las Guías Michelin, señaló que la publicación refleja “la increíble vitalidad de la hostelería en Argentina”. Además, explicó que los inspectores quedaron sorprendidos por “la variedad de ofertas”, con estilos diversos en Buenos Aires y una identidad marcada en Mendoza, donde la gastronomía se vincula con “sus huertas, granjas, ríos y montañas”.

El director internacional de las Guías Michelin también destacó la evolución de la cocina argentina: aseguró que “el fuego y las brasas continúan siendo el eje central de la propuesta”, con las carnes argentinas como protagonistas, aunque con una evolución técnica alrededor de las maduraciones, incluso de pescados, y una vuelta a los productos nacionales.

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En paralelo, remarcó el crecimiento de la cultura del vino dentro de la experiencia gastronómica, al señalar que “la oferta vinícola se ha convertido en algo vital”, con restaurantes que ofrecen maridajes exclusivos para elevar la propuesta final de los comensales.

Mendoza también sumó una Estrella Verde, nuevos restaurantes recomendados y dos premios especiales de la Guía Michelin

Además de las tres nuevas Estrellas Michelin, Cal recibió una Estrella Verde Michelin, un reconocimiento que distingue a los restaurantes por sus prácticas sustentables, la selección de materias primas, el respeto por la estacionalidad y el trabajo conjunto con productores locales.

La provincia también incorporó seis nuevos restaurantes recomendados por la guía: Antigal Authentic Flavors, Awasi – Mendoza, Clos de Chacras, Crux, Diam's y Nube, ampliando la presencia mendocina dentro de la selección oficial.

En los Premios Especiales Michelin, Mendoza obtuvo dos de las cuatro distinciones entregadas este año. El MICHELIN Guide Young Chef Award fue para Enzo González Petra (28 años), chef de Cal, mientras que el MICHELIN Guide Sommelier Award 2026 reconoció a Camila Torta, responsable de la bodega de Azafrán, por su trabajo al frente de la propuesta de vinos del restaurante.