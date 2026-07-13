Vouchers Educativos: fecha de pago de julio y cuentas donde acredita ANSES

El Ministerio de Capital Humano informó la fecha de pago de los Vouchers Educativos correspondiente a julio de 2026. La acreditación será realizada por ANSES esta semana en las cuentas bancarias o billeteras virtuales declaradas por los beneficiarios al momento de la inscripción.

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El programa otorga una asistencia económica de hasta el 50% del valor de la cuota de colegios privados con aporte estatal. Debido a que el beneficio se calcula sobre el arancel de cada establecimiento, el monto que recibe cada familia puede variar.

La fecha de pago del Voucher Educativo de julio fue establecida para el martes 14 , cuando ANSES acreditará el beneficio a las familias que continúan cumpliendo con las condiciones del programa.

El Ministerio de Capital Humano indicó que el beneficio está destinado a padres, madres, tutores o responsables legales de estudiantes de hasta 18 años inclusive que asistan a colegios privados con al menos un 75% de aporte estatal.

Además, los beneficiarios deben tener actualizados sus datos personales y familiares en la base de ANSES , haber completado la inscripción dentro del plazo previsto e informado una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU) para recibir el dinero.

Para mantener el cobro, Capital Humano realiza controles mensuales. En ese proceso, las instituciones educativas deben certificar que el alumno mantiene la condición de regular e informar el estado de las cuotas escolares.

Si una familia adeuda dos cuotas, el pago del Voucher Educativo se suspende hasta que regularice la situación. En caso de acumular tres cuotas impagas, el beneficio queda cancelado.

Voucher Educativo 2026: quiénes pueden acceder y qué pasa con las inscripciones

El Programa de Asistencia Vouchers Educativos está destinado únicamente a las familias que realizaron la inscripción dentro del plazo establecido por el Ministerio de Capital Humano. Como la convocatoria cerró hace más de un mes, ya no se aceptan nuevas inscripciones para acceder al beneficio durante 2026.

Entre las condiciones para cobrar el Voucher Educativo, el solicitante debe ser padre, madre, tutor o responsable legal del estudiante. Además, el alumno debe tener hasta 18 años inclusive, asistir a un colegio privado con al menos un 75% de aporte estatal y contar con los datos personales y familiares actualizados en la base de ANSES.

También es obligatorio haber informado una cuenta bancaria (CBU) o una billetera virtual (CVU) para recibir la acreditación del beneficio. El cumplimiento de estos requisitos, junto con los controles periódicos que realiza el Ministerio de Capital Humano, es indispensable para conservar el pago del Voucher Educativo.