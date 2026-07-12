Superávit, reservas y exportaciones: prevén un dólar estable en las próximas elecciones presidenciales

La combinación de superávit fiscal , el mayor ingreso de dólares por exportaciones y un Banco Central con mejores reservas podría reducir la presión sobre el dólar durante el próximo año que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales.

Confirmaron a cuánto abrirá el dólar el lunes tras el fin de semana largo por el feriado nacional

Así lo afirmó el economista Federico Domínguez, quien sostuvo que la economía llega con fundamentos más sólidos que en elecciones anteriores.

Según explicó, Argentina superará este año los 100 mil millones de dólares en exportaciones y ese monto podría duplicarse en los próximos 4 o 5 años. Además, remarcó que el programa financiero del Gobierno permitirá fortalecer las reservas del Banco Central y contribuir a una mayor estabilidad cambiaria.

En diálogo con Splendid AM 990, Domínguez señaló que el tipo de cambio tiene margen para mantenerse estable gracias al equilibrio fiscal, el orden monetario y el crecimiento de las ventas al exterior.

“Hoy tenés fundamentos para que el tipo de cambio tienda a la apreciación porque hay superávit fiscal, orden monetario y un boom de exportaciones muy significativo” , detalló.

“El hecho de tener cubiertos los pagos de deuda le va a dar al Banco Central una mayor capacidad de acumulación de dólares y eso ayudará a seguir bajando la inflación”, afirmó.

Domínguez recordó que desde el inicio de la actual gestión el Banco Central y el Tesoro adquirieron unos 34.000 millones de dólares y sostuvo que el desafío ahora pasa por incrementar las reservas propias. Respecto de las elecciones, consideró que el mercado cambiario enfrentará una volatilidad considerablemente menor que la registrada en procesos anteriores.

“El Banco Central llega mucho mejor preparado. Hoy las reservas netas pasaron de menos de 11.000 millones de dólares a más de 10.000 millones positivos y todavía van a ingresar más divisas por exportaciones”, señaló.

También vinculó la estabilidad financiera al escenario político y sostuvo que un eventual triunfo del oficialismo sería bien recibido por los mercados. “Si el Gobierno logra ampliar acuerdos políticos y mantiene buenas condiciones económicas, eso reduciría aún más la volatilidad”, indicó.

Consumo: “Es desigual entre sectores”

Consultado sobre la situación del consumo y la percepción cotidiana de la economía, reconoció que la recuperación es desigual entre sectores, aunque sostuvo que los indicadores generales muestran una mejora. “Hoy hay sectores más beneficiados y otros que todavía están rezagados, pero la pobreza bajó del 54% al 28% y el consumo privado está en niveles máximos de la serie histórica”, afirmó.

En ese sentido, explicó que los hogares de menores ingresos fueron favorecidos por el menor aumento de los alimentos, mientras que la clase media enfrenta mayores dificultades por el incremento de servicios como salud y educación privada.

El economista proyectó que la desaceleración de la inflación permitirá consolidar una mejora del poder adquisitivo durante los próximos meses. “Con una inflación por debajo del 2% mensual, el proceso de recuperación del salario real se va a volver a consolidar”, sostuvo.

Otro de los ejes de su análisis fue el cambio estructural que, según afirmó, atraviesa el interior del país a partir de las inversiones en minería, energía y recursos naturales. “Argentina está viviendo el mayor cambio del eje productivo y el mayor giro hacia el federalismo en un siglo”, aseguró.

Qué opinó sobre el RIGI

Domínguez destacó especialmente el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al señalar que ya existen proyectos presentados por cerca de 150.000 millones de dólares. “Cada vez que uno recorre el interior encuentra un optimismo muy grande por el desarrollo de los recursos naturales, que inevitablemente va a derramarse sobre el resto de la economía”, expresó.

Sobre la evolución de las cuentas públicas, consideró que una eventual caída transitoria de la recaudación no comprometerá el equilibrio fiscal. “El superávit fiscal es inquebrantable. Aun con datos menos favorables de recaudación, el Gobierno sigue bajando impuestos y manteniendo el orden de las cuentas públicas”, afirmó.

Finalmente, se refirió al acceso al financiamiento internacional y sostuvo que la decisión oficial de no regresar todavía a los mercados voluntarios responde a una estrategia deliberada. “Primero se quiso demostrar que el programa financiero está cubierto sin depender de Wall Street. Más adelante, si baja el riesgo país, Argentina podrá volver a emitir deuda en mejores condiciones”, concluyó.