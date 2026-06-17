17 de junio de 2026 - 14:52

El Gobierno registró superávit fiscal en mayo y acumuló un resultado positivo de 0,7% del PBI en lo que va del año

Lo anunció el ministro de Economía en sus redes sociales. El Gobierno alzanzó la mitad de la meta fiscal a la que se comprometió con el FMI.

El Gobierno registró superávit fiscal en mayo y acumuló un resultado positivo de 0,7% del PBI en lo que va del año.

El Gobierno registró superávit fiscal en mayo y acumuló un resultado positivo de 0,7% del PBI en lo que va del año.

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Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró en mayo un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones. Los resultados se enmarcan en la estrategia fiscal del Gobierno y se alinean con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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De acuerdo con los datos difundidos por el Palacio de Hacienda, durante mayo el pago de intereses de la deuda pública, neto de tenencias intra sector público, ascendió a $1.445.754 millones.

Con estos resultados, el SPN acumuló entre enero y mayo un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,7% del Producto Interno Bruto (PBI) y un superávit financiero de 0,2% del PBI.

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Mejora respecto de abril

Las cifras muestran además una mejora frente a los resultados acumulados hasta abril. En ese momento, el superávit primario alcanzaba el 0,5% del PBI, por lo que el indicador avanzó 0,2 puntos porcentuales durante mayo. En tanto, el superávit financiero se mantuvo en torno al 0,2% del producto.

El presidente Javier Milei celebró los datos a través de sus redes sociales. En una publicación realizada en la plataforma X, el mandatario escribió: “El granítico ancla fiscal. Viva la libertad carajo” y en otro agregó: "Muchos lo declaman, sólo nosotros lo hemos logrado. Hechos no palabras".

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El compromiso con el FMI

El equilibrio de las cuentas públicas forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno en el marco del acuerdo vigente con el FMI.

Durante la segunda revisión del programa, la administración nacional acordó alcanzar para diciembre de 2026 un resultado fiscal primario equivalente al 1,4% del PBI. La meta fue modificada respecto de los objetivos previos y constituye uno de los principales indicadores seguidos por el organismo internacional.

El Ministerio de Economía informó además que el gasto primario total se redujo 2,2% interanual en términos reales durante mayo.

Además, algunas partidas sociales registraron incrementos. Las erogaciones destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentaron 8,6%, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 1,2% en términos reales.

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Caputo destacó que los resultados ratifican la importancia del denominado “ancla fiscal”, uno de los pilares centrales del programa económico oficial.

Según el comunicado difundido por la cartera económica, el mantenimiento de resultados positivos en las cuentas públicas busca generar condiciones para avanzar en una futura reducción de impuestos, una de las principales iniciativas que el Gobierno pretende impulsar en la próxima etapa.

En ese marco, el ministro ya había anticipado recientemente su intención de convocar a los gobernadores para discutir una eventual reforma tributaria, luego de anunciar la reducción de retenciones para algunos sectores del campo.

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