Confirmaron a cuánto abrirá el dólar el lunes tras el fin de semana largo por el feriado nacional

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.515 en Banco Nación. Por otro lado, el Gobierno realizó el pago de deuda de 4.200 millones de dólares durante la semana pasada y apunta a conseguir una nueva suma que acaban de cobrar los bonistas para obtener USD 2.000 millones.

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Durante la semana pasada, los inversores del exterior comenzaron a percibir su porción del vencimiento de capital e intereses correspondiente a los bonos en dólares de USD 4.200 millones. Los accionistas locales, en cambio, deberán esperar hasta este lunes para recibir el pago, dado el calendario de feriados. En ese marco, el Gobierno tiene previsto lanzar la semana entrante un nuevo instrumento de deuda (el Bonar 2029) con el objetivo de captar en el mercado doméstico una parte de los dólares que acaban de ser desembolsados.

Al igual que ocurrió con las series 27 y 28, este título contempla el pago de intereses de forma mensual. La modalidad apunta deliberadamente a seducir a pequeños inversores que buscan un flujo de ingresos periódico comparable al de un alquiler, que también se percibe cada mes.

El monto total de la emisión asciende a USD 2.000 millones . La intención es colocarlo íntegramente en la licitación programada para el 15 de julio, aunque si esto no fuera posible, el proceso continuará en instancias posteriores hasta completar el cupo total.

Tomando como referencia que el Bonar 2028 fue colocado en sucesivas rondas a una tasa del 8,5% anual en dólares, todo indica que el nuevo bono podría salir al mercado con un rendimiento similar o incluso algo inferior. El argumento es que el riesgo país ha venido cediendo terreno de manera sostenida: tras los pagos de ayer, el indicador quedó al borde de perforar los 400 puntos básicos.

fue colocado en sucesivas rondas a una tasa del todo indica que el nuevo bono podría salir al mercado con un o incluso algo inferior. El argumento es que el ha venido cediendo terreno de manera sostenida: tras los pagos de ayer, el indicador quedó al borde de perforar los Esta colocación sería además la última de este tipo prevista hasta finales del año próximo, de acuerdo con lo establecido en el programa financiero que el equipo económico presentó esta semana.

de este tipo prevista hasta finales del año próximo, de acuerdo con lo establecido en el programa financiero que el equipo económico presentó esta semana. En ese documento se especifica que el Gobierno deberá buscar fuentes alternativas para cubrir los USD 25.000 millones que vencen el año que viene. Entre las opciones contempladas figuran compras de dólares del Tesoro al Banco Central por cerca de USD 5.000 millones, alrededor de USD 1.500 millones provenientes de futuras privatizaciones, y refinanciaciones con organismos multilaterales de crédito.

La gran pregunta que flota en el ambiente es si Argentina logrará recuperar acceso a los mercados internacionales de deuda. Llamativamente, el propio Gobierno optó por no incluir esa posibilidad entre los supuestos para afrontar sus compromisos financieros en 2027. El ministro Luis Caputo fue explícito al respecto: colocar bonos en el exterior, dijo, "no es un objetivo, es una opción".

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Sin embargo, la compresión gradual y sostenida del riesgo país va acercando esa posibilidad. Para que se concrete, se necesitaría que el indicador continúe bajando hasta acercarse idealmente a la zona de los 350 puntos básicos, y que la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano a diez años (que aún se mantiene por encima del 4,50% anual) ceda al menos un escalón. Mientras ambas condiciones no se cumplan simultáneamente, Argentina seguiría obligada a ofrecer un rendimiento superior al 8% anual en dólares para poder financiarse en el exterior.