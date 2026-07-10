El riesgo país marcó un nuevo mínimo en la gestión de Milei y se acerca a los 400 puntos

El riesgo país marca otro descenso sobre el cierre de la semana y se aproxima a los 400 puntos básicos . De esta manera, anota un nuevo mínimo en la gestión de Javier Milei , impulsado por una nueva suba de los bonos de la deuda pública, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

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El indicador que elabora el JP Morgan opera en los 403 puntos, un punto por debajo del cierre del jueves. Así, marca un nuevo mínimo histórico bajo la gestión de Milei, en una semana que estuvo marcada por la presentación del programa financiero 2026-2027 . La última vez que había marcado un número menor fue en marzo de 2018 -bajo la presidencia de Mauricio Macri- cuando operó en torno a los 400 puntos.

Si bien retrocedió 0,2% en el día , en lo que va de julio esa merma escala hasta 5,4% y casi que se sextuplica (29,4%) si se mira el desempeño durante el corrente año.

El riesgo país opera en los 403 puntos, un punto por debajo del cierre del jueves.

“La evolución reciente del riesgo soberano resulta alentadora. Un riesgo país en torno a los 400 puntos básicos parecía difícil de imaginar apenas un mes atrás. En el último mes el EMBI argentino se comprimió más de 80 puntos básicos y, tras la presentación del programa financiero, continuó mostrando una leve mejora ”, precisaron desde la consultora Invecq.

Las operaciones de los ADRs en Wall Street reflejan buenos resultados sobre el cierre de la semana corta. Destacan los papeles de las compañías bancarias, como Galicia (6,7%) y BBVA (6,5%), mientras que retrocede la acción de Globant más de 4%.

Ayer, el Gobierno realizó el pago de deuda por US$4.300 millones que mantenía con bonistas privados dada la reestructuración de la deuda llevada a cabo en 2020.

Argentina en Wall Street Gentileza / France 24

Cómo operan la Bolsa y el dólar este viernes

En la plaza local, el Merval avanza 1,3% y las acciones del panel promedian subas encabezadas por BBVA (5,3%) y Galicia (5%).

Pese a ser un día “no laborable” y no haber actividad bancaria, hay actividad bursátil. La operatoria que se realiza es de compra y venta de títulos privados y públicos en el plazo de 24 horas, ya que al no haber bancos no habrá operatoria de contado inmediato ni de caución.

Tampoco hay operaciones en el mercado de cambios y el dólar oficial permanece en $1.510. Sólo hay actividad en la plaza informal, donde la divisa cotiza a $1.500 y $1.520.