Milei justificó hacer un "shutdown" del Estado y defendió la reforma del Banco Central

El presidente Javier Milei defendió este viernes la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al considerar que las modificaciones impulsadas durante el kirchnerismo fueron "un disparate".

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"La carta orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero. Es un disparate ", afirmó el mandatario en una entrevista con Radio NOW.

Milei cuestionó los cambios realizados durante los gobiernos kirchneristas y sostuvo que el esquema vigente permitió financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

El Presidente anticipó que la reforma encontrará resistencia en el Congreso y advirtió que podría haber "ruido" durante el debate legislativo.

"Que le expliquen los senadores y diputados a los argentinos que los quieren seguir estafando. Esto es cambiar una ley que ha traído 90 años de decadencia a la Argentina", sostuvo.

En esa línea, aseguró que "la nueva carta orgánica termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación" y remarcó que la iniciativa deberá sostenerse junto con el equilibrio fiscal, que —según recordó— "ya está por ley".

La defensa del "shutdown" en la voz de Milei

Milei también defendió la incorporación de una cláusula de "shutdown" o apagón del Estado, un mecanismo que utiliza Estados Unidos hace décadas y que, de replicarse en Argentina como quiere el mandatario, impediría seguir ejecutando gastos cuando no existan recursos suficientes.

Según explicó, la herramienta busca evitar que futuros gobiernos financien el déficit mediante emisión o mediante presupuestos elaborados con ingresos sobreestimados y gastos subestimados.

"La primera cosa a reformar es quitarle la actual función al Banco Central, que le asigna cinco objetivos por los cuales puede emitir por cualquier cosa. El mandato es preservar el valor de la moneda, un único mandato", afirmó.

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Como segundo punto, planteó "la prohibición total y absoluta de financiar al fisco", al considerar que "toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal".

"Haciendo alegato de que se preocupa por la gente y que le quiere poner humanidad a la política económica terminan siendo lo más inhumanos, porque con esa estupidez de sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años y le arruinaron la vida a los argentinos", expresó.

También respondió a las críticas que recibió la propuesta, incluso de la vicepresidenta Victoria Villarruel y algunos gobernadores.

"El que esté en contra del shutdown quiere decir que está a favor de presupuestos desequilibrados", sentenció.

Críticas a la oposición y denuncias de intento de golpe

Durante la entrevista, Milei volvió a apuntar contra la oposición y sostuvo que desde el Congreso existió "un intento de golpe de Estado".

"Desde el Congreso hubo un intento de golpe de Estado, donde hubo 40 leyes tratando de derribar el programa económico. No solo eso, sino que hubo siete intentos de juicio político y al mismo tiempo hubo en la calle actos terroristas", afirmó.

El mandatario también aseguró que durante su gestión fueron deportadas "más de 10 mil personas" y sostuvo que "muchos de los terroristas se disfrazaban de periodistas para tener una protección especial y abusar de privilegios que tienen los periodistas para hacer actos terroristas".

Finalmente, reiteró que distintos sectores "intentaron un golpe de Estado" contra su administración y acusó a "la oposición destructiva", periodistas, empresarios y economistas de intentar "romper el modelo" económico.