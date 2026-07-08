Qué pasa cuando hay "shutdown": la drástica medida de EE.UU. que Milei quiere replicar en Argentina

En el marco de cambios en el esquema de la administración pública, el presidente Javier Milei adelantó que quiere replicar en Argentina el " shutdown ", recurso clásico utilizado por el gobierno de Estados Unidos para limitar la capacidad del Estado y evitar gastos por encima de lo presupuestado, derivando en, por ejemplo, interrupciones en servicios como la recolección de basura y el cuidado de los parques nacionales, además de licencias sin goce de sueldo.

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La novedad surgió a partir de las declaraciones del mandatario este martes en Neura, el canal de streaming de Alejandro Fantino. Además de decir que ultima detalles para modificar la carta orgánica del Banco Central, Milei anticipó trabajo conjunto entre los ministerios de Economía y Desregulación y Transformación del Estado para la ley de Mercado de Capitales, el proyecto de Inocencia Fiscal y el inédito "apagón" del Estado.

"Estamos trabajando también en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política. O sea, cuando te agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado", dijo el Presidente.

Ante un shutdown en Estados Unidos, personal considerado “esencial” (militares, controladores aéreos, hospitales) sigue trabajando, pero sin cobrar. Otros servicios no esenciales se recortan.

Según su relato, la medida consiste en que “se apague” el Estado una vez agotado el presupuesto vigente. "Esto guarda relación con la ley de mercado de capitales", agregó.

El término "shutdown" o cierre del gobierno federal es una de las herramientas más drásticas de la política fiscal estadounidense.

A nivel institucional, se activa cuando el Congreso no logra aprobar las leyes de financiamiento para el nuevo año fiscal, que comienza cada 1° de octubre, o cuando no se acuerda una extensión presupuestaria temporal, conocida como Resolución Continua.

Bajo la ley estadounidense, específicamente la Ley Antideficiencia, las agencias federales tienen prohibido gastar dinero o asumir obligaciones financieras si no cuentan con una partida aprobada por los legisladores.

Ante la falta de fondos, el Estado se ve obligado a congelar sus operaciones no esenciales de manera inmediata.

Un "shutdown" generalmente es provocado tras un desacuerdo político entre los partidos que controlan el Poder Ejecutivo y el Legislativo, o entre ambas cámaras del Congreso. En las últimas décadas, ya se convirtió en una moneda de cambio política recurrente.

El motivo de fondo suele ser una disputa ideológica sobre las prioridades del gasto público.

Un shutdown paraliza servicios gubernamentales no esenciales en Estados Unidos Getty

Mientras un sector suele exigir recortes drásticos para contener el déficit fiscal o frenar programas específicos, el otro bloque se resiste a ceder fondos para sus iniciativas clave, lo que genera un "choque de trenes" legislativo que vence los plazos legales de financiamiento.

Cuando el Estado se "apaga", el impacto se divide entre dos categorías de trabajadores y servicios públicos.

Los servicios catalogados como "esenciales" para la seguridad nacional y la vida humana continúan operativos. El personal militar, los controladores de tráfico aéreo, los agentes fronterizos y el personal médico de emergencia deben seguir trabajando, aunque bajo la condición de que no percibirán sus salarios hasta que la crisis presupuestaria se resuelva de forma legal.

Por otro lado, cientos de miles de empleados públicos considerados "no esenciales" son licenciados temporalmente (furloughed) y enviados a sus casas sin goce de sueldo durante el tiempo que dure la parálisis.

A nivel ciudadano, el impacto se traduce en el cierre de parques nacionales, la recolección de basura, museos administrados por el gobierno y la suspensión de trámites administrativos no urgentes, como la emisión de pasaportes o ciertas licencias comerciales.

Basura sin recoger tras el shutdown de 2019 en Washington DC, Estados Unidos Getty

Los organismos de control y regulación económica reducen sus actividades al mínimo, lo que suele retrasar la publicación de estadísticas oficiales clave para los mercados de capitales.

Cerca en el tiempo, entre octubre y noviembre de 2025, la parálisis total se extendió por 43 días, convirtiéndose en el cierre gubernamental más largo registrado en EE.UU., superando los 35 días del cierre ocurrido entre 2018 y 2019.

Durante la parálisis de 2025, detonada por desacuerdos profundos en torno a subsidios de salud y recortes al gasto social, cerca de 900.000 empleados federales fueron suspendidos y unos dos millones trabajaron con pagos diferidos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó pérdidas multimillonarias directas en el Producto Bruto Interno debido a la suspensión de la actividad estatal y el retraso en el consumo de los trabajadores afectados.

En la premiada serie "Veep" (HBO), el séptimo capítulo de la segunda temporada aborda un "shutdown" del gobierno de la vicepresidenta Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus), generando una víctima fatal en un parque nacional, recortando algunos puestos gubernamentales y dejando basura acumulada en las calles.