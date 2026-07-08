Cornejo viaja esta tarde a Tucumán para sumarse a la foto del consenso junto a Milei y otros 11 gobernadores

El presidente Javier Milei encabezará este miércoles la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán con el objetivo de mostrar un renovado acercamiento a los gobernadores. En la Casa Rosada estiman que asistirán al menos 12 mandatarios provinciales aliados , en una foto política que buscará reeditar la imagen de consenso lograda en 2024 con la firma del Pacto de Mayo .

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Entre los gobernadores que confirmaron su presencia se encuentra Alfredo Cornejo , quien viajará este miércoles a las 15 rumbo a Tucumán para participar de la ceremonia oficial. El mandatario mendocino tiene previsto regresar a la provincia el jueves al mediodía.

En el Gobierno aseguran que la relación con las provincias comenzó a mejorar tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. El exdirigente del PRO se fijó como prioridad recomponer el diálogo con los mandatarios, imprimir mayor dinamismo a la gestión y dejar atrás la agenda marcada por la investigación que involucró a su antecesor, Manuel Adorni.

Incluso, no descartan que antes del acto en Tucumán haya contactos entre funcionarios nacionales y gobernadores, como ocurrió durante la jura de Santilli en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ceremonia a la que asistieron 13 de los 24 mandatarios provinciales.

Por el momento, desde la Jefatura de Gabinete aclararon que no está prevista una reunión ampliada con los gobernadores y que continuarán con la modalidad de encuentros individuales para avanzar en las distintas negociaciones.

El oficialismo considera clave fortalecer el respaldo de los aliados para avanzar en el Congreso con la reforma electoral, especialmente con la eliminación de las PASO, además de comenzar a delinear los acuerdos políticos de cara a las elecciones de 2027.

En ese contexto, desde La Libertad Avanza dejaron en claro que el acompañamiento legislativo será determinante para las futuras alianzas electorales. "Los acuerdos y la reforma están ligados. Naturalmente son temas que van de la mano en muchos casos", reconoció un integrante de la mesa política del oficialismo.

Otra fuente del espacio sostuvo que quienes acompañen la iniciativa oficial tendrán una consideración distinta al momento de negociar. "Impulsamos una reforma electoral que es importante. Los que no la quieren tratar, está bien, pero lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran", afirmó.

Hasta el momento, hay 12 gobernadores que confirmaron su asistencia a la vigilia por el Día de la Independencia. Entre ellos se encuentran Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut), además de otros mandatarios provinciales que acompañarán al Presidente en Tucumán.