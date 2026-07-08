Entre lágrimas, Flor de la V festejó el triunfo de Argentina porque con Milei "la gente no puede comer carne"

La conductora Florencia de la V no pudo controlar las lágrimas al celebrar este martes el agónico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto en octavos de final del Mundial 2026 y aprovechó para cuestionar al gobierno de Javier Milei porque "la gente está sufriendo" y "no puede comer carne".

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Al iniciar su programa "Los profesionales con Flor" (El Nueve) , la animadora se vistió de celeste y blanco para festejar el pase a cuartos de final.

"¿Cómo no vamos a dar vuelta un partido con Messi? Tenemos al más grande del mundo , a la mejor Selección que pudo haber existido. No puede ser que siempre tengamos que sufrir tanto", dijo Flor de la V.

"El argentino es sufrido, llorando hasta último momento, melancólico como el tango, es parte de nuestra esencia, inexplicable", expresó.

"Hasta a una persona que el fútbol le puede ser indiferente, te hace llorar. Yo siento que tengo el corazón y el alma pintada de celeste blanco. Estos colores son lo más importante que hay en el mundo, nuestra bandera ", destacó la conductora, que sostenía la bandera argentina en las manos.

Entre lágrimas, Flor señaló que la victoria futbolística es una "alegría para los que menos tienen", en referencia al resultado de las políticas de Javier Milei.

Al celebrar el triunfo de la Selección Argentina, Flor de la V lanzó cuestionamientos al gobierno de Javier Milei Web

"La gente se merece esto, la estamos pasando muy mal. La gente está sufriendo, no llega a fin de mes, no puede comer carne. Esto es una alegría para los que menos tienen", declaró Flor de la V.

"Nosotros somos privilegiados que podemos comer, que tenemos un lugar caliente para dormir, pero la gente la está pasando mal. Esto se lo merece el pueblo", dijo.

"Gracias, Messi. Gracias, Selección. Esta alegría es enorme y nos viene tan bien. Es una caricia al alma. Me imagino a todos en sus hogares, la gente unida, acá no hay banderas políticas ni grieta, lo único que hay y que nos une es esto, la celeste y blanca, siempre. No tenemos que olvidarnos jamás de eso", reflexionó la también actriz.