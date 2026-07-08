8 de julio de 2026 - 10:42

Hoy en Netflix: la serie turca de romance con solo 8 episodios que conquista a los fanáticos del drama

Llegó a la plataforma una ficción corta que combina amor, diferencias sociales e intrigas familiares. Ideal para el fin de semana largo.

Netflix sumó una nueva serie, un drama romántico turco.

Netflix sumó una nueva serie, un drama romántico turco.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Superestar es la nueva serie española de Netflix producida por los Javis, una dupla de éxito del país europeo. 

Con 6 capítulos en Netflix: la miniserie española basada en hechos reales que está en el TOP 10 y es solo para adultos
con solo 7 capitulos: la miniserie de netflix basada en hechos reales que todos terminan en un fin de semana

Con solo 7 capítulos: la miniserie de Netflix basada en hechos reales que todos terminan en un fin de semana

“Amor y riqueza” es una ficción de 2025 que acaba de llegar a la plataforma. Con solo ocho episodios, la serie desarrolla un relato cargado de conflictos familiares, tensiones empresariales y un romance que surge entre dos personas provenientes de mundos completamente opuestos.

"Amor y riqueza": Netflix sumó una nueva serie, un drama romántico turco.

“Amor y riqueza”, la serie turca disponible en Netflix

La historia gira en torno a Nihal Baydemir, una joven que regresa a Turquía después de vivir en Francia y descubre que la fortuna de su familia atraviesa una crisis que amenaza con derrumbar el legado construido durante generaciones.

Con el objetivo de ayudar a su padre, acepta participar en un importante proyecto laboral que cambiará su vida. Allí conoce a Osman Bulut, un empresario que logró construir su patrimonio desde cero y cuya visión sobre el dinero, el éxito y el amor choca desde el primer momento con la de Nihal.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate hecho a sí mismo, con buen ojo para el dinero —y para el amor—, sacude a toda la élite de Estambul".

Aunque la relación entre Nihal y Osman ocupa un lugar central en la trama, la serie va mucho más allá de una historia romántica convencional.

Mientras ambos trabajan juntos, comienzan a salir a la luz viejos secretos familiares y disputas económicas que modifican el vínculo entre los personajes. Cada revelación obliga a tomar decisiones difíciles y aumenta la tensión a medida que avanzan los capítulos.

La ambientación en Estambul y el contraste entre el lujo, las ambiciones personales y los conflictos familiares terminan de construir un drama que mantiene el interés hasta el final.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

un clasico revive en netflix: como es la nueva serie de la familia ingalls

Un clásico revive en Netflix: cómo es la nueva serie de "La familia Ingalls"

Kevin Spacey apareció y arremetió contra Netflix por no estrenar una película protagonizada por él.

Reapareció Kevin Spacey y cuestionó a Netflix por una película inédita: "Espero que reflexionen"

Netflix suma una serie que demoró 8 años en estrenarse. 

Hoy en Netflix: la serie de ciencia ficción anunciada hace ocho años que por fin se estrenó

Vikings es una de las mejores series disponibles en Netflix. 

Con 6 temporadas en Netflix: la serie épica y de aventuras que cambió para siempre los dramas históricos