Hoy en Netflix: la serie turca de romance con solo 8 episodios que conquista a los fanáticos del drama

Netflix sumó una serie turca de apenas ocho capítulos ideal para maratonear el fin de semana largo . Se convirtió en una de las recomendaciones más elegidas por los usuarios gracias a una historia que combina amor, poder y secretos capaces de cambiar el destino de sus protagonistas.

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“Amor y riqueza” es una ficción de 2025 que acaba de llegar a la plataforma. Con solo ocho episodios, la serie desarrolla un relato cargado de conflictos familiares, tensiones empresariales y un romance que surge entre dos personas provenientes de mundos completamente opuestos.

La historia gira en torno a Nihal Baydemir, una joven que regresa a Turquía después de vivir en Francia y descubre que la fortuna de su familia atraviesa una crisis que amenaza con derrumbar el legado construido durante generaciones.

Con el objetivo de ayudar a su padre, acepta participar en un importante proyecto laboral que cambiará su vida . Allí conoce a Osman Bulut, un empresario que logró construir su patrimonio desde cero y cuya visión sobre el dinero, el éxito y el amor choca desde el primer momento con la de Nihal.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate hecho a sí mismo, con buen ojo para el dinero —y para el amor—, sacude a toda la élite de Estambul".

Aunque la relación entre Nihal y Osman ocupa un lugar central en la trama, la serie va mucho más allá de una historia romántica convencional.

Mientras ambos trabajan juntos, comienzan a salir a la luz viejos secretos familiares y disputas económicas que modifican el vínculo entre los personajes. Cada revelación obliga a tomar decisiones difíciles y aumenta la tensión a medida que avanzan los capítulos.

La ambientación en Estambul y el contraste entre el lujo, las ambiciones personales y los conflictos familiares terminan de construir un drama que mantiene el interés hasta el final.