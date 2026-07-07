Reapareció Kevin Spacey y cuestionó a Netflix por una película inédita: "Espero que reflexionen"

Kevin Spacey volvió a estar en el centro de la escena tras criticar públicamente a Netflix por mantener inédita una película que protagonizó antes de que su carrera quedara marcada por las denuncias de abuso sexual de 2017. En una entrevista, el ganador de dos premios Óscar aseguró que la plataforma debería reconsiderar su decisión.
La producción es una biopic sobre el escritor Gore Vidal, dirigida por Michael Hoffman, que fue terminada pero nunca llegó a estrenarse. Según explicó Spacey, el proyecto quedó archivado cuando Netflix decidió cancelar su lanzamiento debido al impacto que tuvieron las acusaciones en su contra.
La producción de Netflix es una biopic sobre el escritor Gore Vidal
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Qué dijo Kevin Spacey sobre la película cancelada por Netflix
Durante la entrevista, el actor sostuvo que el largometraje ya está completamente finalizado y lamentó que permanezca guardado sin posibilidad de llegar al público. "La he visto, está acabada y lista. Es una vergüenza que la hayan descartado", afirmó.
Además, destacó especialmente el trabajo del director, del guionista y del actor Michael Stuhlbarg, quien interpreta al compañero sentimental de Gore Vidal. "Creo que ganarían un Óscar por su trabajo", expresó.
Para Spacey, la decisión de Netflix termina perjudicando a todo el equipo que participó en la producción. "El resto de los actores y del equipo también están siendo castigados y no debería ser así. Espero que Netflix reflexione sobre esto, porque es una película increíble y una de las mejores que he hecho", agregó.
El pedido de Kevin Spacey a Netflix
El actor fue un paso más allá y planteó una alternativa en caso de que Netflix no tenga intención de estrenar la película.
Según dijo, la plataforma podría ceder los derechos a otra distribuidora para que el proyecto llegue finalmente a los cines o al streaming.
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"Si no quieren estrenarla, que nos la den y nosotros haremos que se estrene", sostuvo, incluso mencionando a Paramount como una posible opción.
Por qué Netflix nunca estrenó la película
Kevin Spacey era una de las principales figuras de Netflix gracias a su papel en "House of Cards", pero su relación con la compañía cambió por completo en 2017.
Tras las denuncias por presuntos abusos sexuales, la plataforma decidió desvincular al actor de la exitosa serie y también cancelar el lanzamiento del biopic sobre Gore Vidal, pese a que la película ya estaba terminada.
Hasta el momento, Netflix no dio señales de modificar esa decisión, por lo que el largometraje continúa sin fecha de estreno y permanece inédito.