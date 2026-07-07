Reapareció Kevin Spacey y cuestionó a Netflix por una película inédita: "Espero que reflexionen"

El filme es una biopic sobre el escritor Gore Vidal, dirigida por Michael Hoffman. El actor aseguró que de lanzarse sería muy premiada en los Óscar.

Kevin Spacey apareció y arremetió contra Netflix por no estrenar una película protagonizada por él.

Kevin Spacey volvió a estar en el centro de la escena tras criticar públicamente a Netflix por mantener inédita una película que protagonizó antes de que su carrera quedara marcada por las denuncias de abuso sexual de 2017. En una entrevista, el ganador de dos premios Óscar aseguró que la plataforma debería reconsiderar su decisión.

La producción es una biopic sobre el escritor Gore Vidal, dirigida por Michael Hoffman, que fue terminada pero nunca llegó a estrenarse. Según explicó Spacey, el proyecto quedó archivado cuando Netflix decidió cancelar su lanzamiento debido al impacto que tuvieron las acusaciones en su contra.

La producción de Netflix es una biopic sobre el escritor Gore Vidal gentileza Qué dijo Kevin Spacey sobre la película cancelada por Netflix Durante la entrevista, el actor sostuvo que el largometraje ya está completamente finalizado y lamentó que permanezca guardado sin posibilidad de llegar al público. "La he visto, está acabada y lista. Es una vergüenza que la hayan descartado", afirmó.

Además, destacó especialmente el trabajo del director, del guionista y del actor Michael Stuhlbarg, quien interpreta al compañero sentimental de Gore Vidal. "Creo que ganarían un Óscar por su trabajo", expresó.

Para Spacey, la decisión de Netflix termina perjudicando a todo el equipo que participó en la producción. "El resto de los actores y del equipo también están siendo castigados y no debería ser así. Espero que Netflix reflexione sobre esto, porque es una película increíble y una de las mejores que he hecho", agregó.