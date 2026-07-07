7 de julio de 2026 - 10:55

Reapareció Kevin Spacey y cuestionó a Netflix por una película inédita: "Espero que reflexionen"

El filme es una biopic sobre el escritor Gore Vidal, dirigida por Michael Hoffman. El actor aseguró que de lanzarse sería muy premiada en los Óscar.

Kevin Spacey apareció y arremetió contra Netflix por no estrenar una película protagonizada por él.

Kevin Spacey apareció y arremetió contra Netflix por no estrenar una película protagonizada por él.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Netflix suma una serie que demoró 8 años en estrenarse. 

Hoy en Netflix: la serie de ciencia ficción anunciada hace ocho años que por fin se estrenó

Por Redacción Espectáculos
Murió Luis Margani, el actor que interpretó a Rulo en Mundo grúa.

Murió Luis Margani, el actor que interpretó a "Rulo" en Mundo grúa

Por Redacción Espectáculos

La producción es una biopic sobre el escritor Gore Vidal, dirigida por Michael Hoffman, que fue terminada pero nunca llegó a estrenarse. Según explicó Spacey, el proyecto quedó archivado cuando Netflix decidió cancelar su lanzamiento debido al impacto que tuvieron las acusaciones en su contra.

La producción de Netflix es una biopic sobre el escritor Gore Vidal

La producción de Netflix es una biopic sobre el escritor Gore Vidal

Qué dijo Kevin Spacey sobre la película cancelada por Netflix

Durante la entrevista, el actor sostuvo que el largometraje ya está completamente finalizado y lamentó que permanezca guardado sin posibilidad de llegar al público. "La he visto, está acabada y lista. Es una vergüenza que la hayan descartado", afirmó.

Además, destacó especialmente el trabajo del director, del guionista y del actor Michael Stuhlbarg, quien interpreta al compañero sentimental de Gore Vidal. "Creo que ganarían un Óscar por su trabajo", expresó.

Para Spacey, la decisión de Netflix termina perjudicando a todo el equipo que participó en la producción. "El resto de los actores y del equipo también están siendo castigados y no debería ser así. Espero que Netflix reflexione sobre esto, porque es una película increíble y una de las mejores que he hecho", agregó.

El pedido de Kevin Spacey a Netflix

El actor fue un paso más allá y planteó una alternativa en caso de que Netflix no tenga intención de estrenar la película.

Según dijo, la plataforma podría ceder los derechos a otra distribuidora para que el proyecto llegue finalmente a los cines o al streaming.

Bomba en Hollywood : Kevin Spacey se declaró gay y pidió disculpas por acosar a un joven
Bomba en Hollywood : Kevin Spacey se declaró gay y pidió disculpas por acosar a un joven

"Si no quieren estrenarla, que nos la den y nosotros haremos que se estrene", sostuvo, incluso mencionando a Paramount como una posible opción.

Por qué Netflix nunca estrenó la película

Kevin Spacey era una de las principales figuras de Netflix gracias a su papel en "House of Cards", pero su relación con la compañía cambió por completo en 2017.

Tras las denuncias por presuntos abusos sexuales, la plataforma decidió desvincular al actor de la exitosa serie y también cancelar el lanzamiento del biopic sobre Gore Vidal, pese a que la película ya estaba terminada.

Hasta el momento, Netflix no dio señales de modificar esa decisión, por lo que el largometraje continúa sin fecha de estreno y permanece inédito.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La llegada de Soda Stereo ECOS a Mendoza fue presentada oficialmente en Arena Maipú Stadium, donde productores y autoridades dieron detalles del show que se realizará el 21 de agosto.

Soda Stereo ECOS en Mendoza: fecha, entradas y detalles del show en Arena Maipú

Por Celeste Laciar
Los contenidos del Conicet llegan a Flow

Ahora los contenidos visuales del Conicet se podrán ver en Flow

Por Redacción Espectáculos
vuelve el mendoza fantastica film fest: terror, ciencia ficcion y cine bizarro con entrada gratuita

Vuelve el Mendoza Fantástica Film Fest: terror, ciencia ficción y cine bizarro con entrada gratuita

Por Redacción Espectáculos
sylvester stallone cumple 80 anos: cinco peliculas para recordar a uno de los mitos de hollywood

Sylvester Stallone cumple 80 años: cinco películas para recordar a uno de los mitos de Hollywood

Por Redacción Espectáculos