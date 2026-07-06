Soda Stereo ECOS en Mendoza: fecha, entradas y detalles del show en Arena Maipú

La llegada de Soda Stereo ECOS a Mendoza fue presentada oficialmente este lunes en una conferencia de prensa realizada en la sala Priority Pass de Power Play, en Arena Maipú Stadium. Allí, productores y autoridades dieron detalles del espectáculo que se presentará el viernes 21 de agosto y que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año en la provincia.

Las entradas saldrán a la venta este miércoles 8 de julio , a las 11, a través de Ticketek.com.ar. Según se informó durante el anuncio, habrá 4.200 tickets disponibles para esta plaza, con valores que irán desde los $130.000 hasta los $220.000, según ubicación.

La conferencia contó con la participación de Matías Michelini, productor de Electrorock Producciones, la productora cordobesa que trae ECOS a Mendoza; Diego Gareca , subsecretario de Cultura de Mendoza; Gabriela Testa , presidenta del Ente Mendoza Turismo; y Emiliano Sallei, presidente del Honorable Concejo Deliberante de Maipú.

El anuncio no solo confirmó la fecha local de una gira de alcance internacional, sino que también puso a Mendoza en un lugar destacado dentro del mapa nacional del espectáculo: según explicaron desde la producción, la provincia será la primera plaza del interior del país en recibir esta infraestructura escénica, por las condiciones técnicas que requiere el montaje y por las características del Arena Maipú.

La llegada de Soda Stereo ECOS a Mendoza fue presentada oficialmente en Arena Maipú Stadium, donde productores y autoridades dieron detalles del show que se realizará el 21 de agosto.

Durante la presentación, Michelini remarcó que ECOS no debe pensarse como un homenaje ni como un tributo convencional, sino como una experiencia inmersiva que redefine la idea de show en vivo.

“Es un show de Soda Stereo, para vivir la experiencia. Un show nunca antes visto”, sostuvo el productor, al describir una puesta que combina música, tecnología de avanzada y una fuerte carga emocional para los fanáticos.

El espectáculo será el mismo que se presentó en Buenos Aires y en distintos puntos de la gira internacional. Tendrá una duración estimada de una hora y 45 minutos, cercana a las dos horas, y buscará aprovechar especialmente la configuración del Arena Maipú, con una platea ubicada de frente al escenario para favorecer una experiencia más cercana e íntima. “Son 4.200 tickets para esta plaza, para verlo de forma íntima”, explicó Michelini. Y agregó que la elección de Mendoza respondió a varios factores: la cercanía del público, las características técnicas del estadio, el crecimiento de la provincia como plaza para grandes espectáculos y la posibilidad de convocar también a público de Chile.

Gustavo, Charly y Zeta, juntos gracias a la tecnología

Uno de los ejes centrales de ECOS es su apuesta tecnológica. La propuesta busca lograr lo que parecía imposible: el reencuentro de Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati en un mismo escenario.

Según se explicó durante la conferencia, técnicamente no se trata de un holograma tradicional, sino de una tecnología de avanzada orientada a generar la percepción de una presencia física de Gustavo sobre el escenario. La puesta se apoya en un complejo diseño visual y lumínico, con múltiples pantallas, estructuras LED sincronizadas y tules de efecto holográfico, pensados para construir una atmósfera inmersiva.

“El principal diferencial es la tecnología de avanzada; el resto es un show 100% Soda Stereo”, afirmó Michelini ante la consulta de los periodistas. Luego fue aún más directo al describir la experiencia que podrán vivir los asistentes: “El público podrá acceder a un show en el que estará presente Gustavo”.

El avatar digital de Cerati fue trabajado a partir de distintas etapas de su historia artística, con especial atención en su última versión, vinculada a la etapa de Fuerza Natural, de 2009. La creación de ECOS contó, además, con la supervisión de Charly Alberti y Zeta Bosio, y con la participación de Benito y Lisa Cerati, hijos de Gustavo, quienes aportaron comentarios y acompañaron distintas etapas del proceso creativo.

Ese respaldo artístico y familiar es uno de los puntos que la producción destaca para diferenciar a ECOS de una propuesta meramente comercial. La obra recorre clásicos de Soda Stereo y recupera parte del espíritu de grandes hitos de la banda, como la gira Me Verás Volver, de 2007.

Mendoza, primera plaza del interior para una puesta de esta escala

La elección de Mendoza fue uno de los puntos más destacados de la presentación. De acuerdo con lo explicado por la producción, la provincia reúne condiciones que la convierten en una sede estratégica para un montaje de esta magnitud.

El dato no es menor: Mendoza se consagra como la primera plaza del interior del país en recibir esta infraestructura, incluso por delante de Córdoba. Según se señaló durante la conferencia, no todos los recintos tienen las especificaciones técnicas necesarias para albergar una puesta de esta envergadura.

Michelini también destacó la respuesta del público desde los primeros anuncios y no descartó la posibilidad de sumar nuevas funciones, dependiendo de la demanda. “Hasta ahora hay una gran respuesta y una gran expectativa”, sostuvo.

“Un hecho importante para Maipú y para Mendoza”

Desde el sector público, Diego Gareca agradeció la elección de la provincia para recibir un espectáculo de estas características y destacó la importancia de Soda Stereo en toda Latinoamérica.

El subsecretario de Cultura también valoró el trabajo de la producción local y agradeció a Diego Villafañe, de Power Play, por el desarrollo de una plaza que continúa creciendo en materia de grandes espectáculos. “Sabemos de la importancia de la banda en toda Latinoamérica. Este show de vanguardia revoluciona la música y es una gran puesta en escena que todos los fans esperamos”, expresó Gareca.

Autoridades provinciales y municipales destacaron que la llegada de Soda Stereo ECOS representa un acontecimiento de gran impacto para Mendoza. Celeste Laciar/ Los Andes

En la misma línea, Emiliano Sallei destacó el impacto que tendrá la presentación no solo para Maipú, sino para toda la provincia. “Desde Maipú agradecemos la elección. Es un hecho muy importante para el departamento y para Mendoza, que se ha convertido en una gran plaza para los shows”, sostuvo el presidente del HCD maipucino.

Sallei también remarcó el movimiento que generan este tipo de eventos en la economía local. “Lo que genera Soda Stereo, desde lo musical y desde lo emotivo, es muy grande. Maipú es un departamento muy importante a nivel turístico, y esto moviliza las economías regionales”, afirmó.

Apoyo provincial

Uno de los momentos más cálidos de la conferencia llegó con la intervención de Gabriela Testa, quien reconoció que hablar de Soda Stereo implica, para muchos, una dimensión personal.

“Es difícil separar a la fanática de la funcionaria”, dijo la presidenta del EMETUR, antes de recordar las distintas presentaciones de la banda en Mendoza y el vínculo especial que el público local mantiene con su historia.

Testa definió como “un privilegio enorme” que la banda haya elegido a Mendoza y destacó el nivel de exigencia del público provincial, acostumbrado a grandes festivales y espectáculos. También hizo referencia a la carga nostálgica de la propuesta, especialmente por la posibilidad de volver a ver a Gustavo Cerati a través de la tecnología.

“Hay una cuota de nostalgia de poder volver a ver a Gustavo. Va a ser realmente impresionante que la tecnología lo permita”, expresó. Luego, entre risas de los presentes, evitó cerrar con la frase más esperada: “No me atrevo a decir ‘gracias totales’”.

Entradas para Soda Stereo ECOS en Mendoza

Soda Stereo ECOS se presentará el viernes 21 de agosto en Arena Maipú Stadium. Las entradas saldrán a la venta este miércoles 8 de julio, desde las 11, por Ticketek.com.ar.

Los precios informados durante la conferencia irán desde los $130.000 hasta los $220.000, según ubicación. Por el momento, la función confirmada es única, aunque la producción no descartó sumar nuevas fechas si la respuesta del público acompaña.

Con una propuesta que combina clásicos, tecnología y emoción, ECOS llegará a Mendoza con una promesa concreta: volver a reunir a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio en una experiencia que busca traspasar la nostalgia para convertirse en un acontecimiento escénico de escala internacional.