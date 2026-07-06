Sylvester Stallone cumple 80 años: cinco películas para recordar a uno de los mitos de Hollywood

Hay actores cuya trayectoria queda inevitablemente ligada a un personaje. Y en el caso de Sylvester Stallone , ese vínculo es inseparable de Rocky . Este 6 de julio, el actor, guionista y director celebra sus 80 años convertido en una de las figuras más influyentes del cine de acción, con una carrera que atraviesa más de cinco décadas y dos de las sagas más populares de Hollywood .

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Aunque interpretó decenas de personajes, fue el boxeador Rocky Balboa el que cambió para siempre su destino. La historia es parte de la mitología del cine: Stallone escribió el guion en apenas tres días inspirado por la pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner en 1975.

Más que una película de boxeo, Rocky es una historia sobre la perseverancia. La relación entre Rocky y Adrian Pennino, la amistad con Paulie Pennino y el vínculo con su entrenador Mickey Goldmill construyen un relato emotivo que culmina con el inolvidable combate frente a Apollo Creed.

La importancia de esta película en la cultura popular se dio de tal forma que, décadas después, "Creed", una inesperada secuela, captó nuevos públicos con sus tres entregas.

2- Rambo: primera sangre (1982)

Con "Rambo" nació otro de los personajes que definieron la carrera de Stallone: John Rambo. Dirigida por Ted Kotcheff, la película presenta a un veterano de la Guerra de Vietnam que regresa a Estados Unidos y enfrenta el rechazo de una pequeña comunidad. A diferencia de las secuelas, esta primera entrega prioriza el drama psicológico sobre la acción desmedida y explora las secuelas emocionales de la guerra.

3- F.I.S.T.: símbolo de fuerza (1978)

Después del éxito de "Rocky", Stallone volvió a involucrarse en la escritura con "F.I.S.T.: símbolo de fuerza", cuyo guion desarrolló junto a Joe Eszterhas. Dirigida por Norman Jewison, la película se inspira libremente en la vida del sindicalista Jimmy Hoffa y es recordada también por la destacada fotografía de László Kovács.

4- Escape a la victoria (1981)

En "Escape a la victoria", dirigida por John Huston, Stallone cambió los guantes de boxeo por el arco de un equipo de prisioneros de guerra que desafía a un conjunto alemán durante la Segunda Guerra Mundial. La película reunió a un elenco irrepetible integrado por Michael Caine y leyendas del fútbol como Pelé, Osvaldo Ardiles y Bobby Moore.

5- Riesgo total (1993)

Dentro de su extensa filmografía también sobresale "Riesgo total", un thriller de acción ambientado en las montañas que se convirtió en uno de los grandes éxitos comerciales de la década de 1990. Sus espectaculares escenas de riesgo y una impactante secuencia inicial la mantienen entre las favoritas de los seguidores del género.