Pasado Verde agrega un nuevo show sinfónico en el teatro Independencia: cuándo será y cómo comprar las entradas

Pasado Verde y la Orquesta Filarmónica de Mendoza protagonizarán dos fechas importantes para el rock mendocino en agosto, en el teatro Independencia.

Pasado Verde agregó un nuevo concierto para el domingo 23 de agosto luego de la gran demanda de entradas para su presentación junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. El espectáculo, que tendrá su primera fecha el sábado 22 de agosto en el teatro Independencia, se convirtió en uno de los eventos musicales más esperados del invierno en Mendoza. Las entradas ya se encuentran disponibles tanto en la boletería del teatro como de manera online a través de EntradaWeb. Los valores parten desde los $18.000.

Cómo será la propuesta de Pasado Verde La propuesta reunirá a más de 50 músicos en escena en un formato especialmente concebido para redescubrir las canciones de Pasado Verde desde una nueva perspectiva sonora. La experiencia buscará alejar al público de la inmediatez de las pantallas para invitarlo a disfrutar del presente a través de la música en vivo.

El repertorio ofrecerá un recorrido inédito por la discografía del grupo mendocino. Sonarán las canciones que se convirtieron en clásicos para varias generaciones de seguidores, pero también habrá espacio para presentar adelantos exclusivos del próximo material de la banda.

Para la ocasión, cada tema contará con arreglos especialmente compuestos para ser interpretados junto a la Orquesta Filarmónica, lo que promete una puesta diferente a cualquier presentación anterior del grupo. La propuesta combina la potencia del formato sinfónico con la identidad indie pop que caracteriza a Pasado Verde, en un espectáculo con una fuerte impronta estética y una cuidada puesta en escena.