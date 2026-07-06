6 de julio de 2026 - 11:51

Pasado Verde agrega un nuevo show sinfónico en el teatro Independencia: cuándo será y cómo comprar las entradas

Pasado Verde y la Orquesta Filarmónica de Mendoza protagonizarán dos fechas importantes para el rock mendocino en agosto, en el teatro Independencia.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Pasado Verde agregó un nuevo concierto para el domingo 23 de agosto luego de la gran demanda de entradas para su presentación junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. El espectáculo, que tendrá su primera fecha el sábado 22 de agosto en el teatro Independencia, se convirtió en uno de los eventos musicales más esperados del invierno en Mendoza. Las entradas ya se encuentran disponibles tanto en la boletería del teatro como de manera online a través de EntradaWeb. Los valores parten desde los $18.000.

Leé además

don osvaldo vuelve a mendoza con un show en arena maipu: hay regalos para los primeros que compren entradas

Don Osvaldo vuelve a Mendoza con un show en Arena Maipú: hay regalos para los primeros que compren entradas

Por Redacción Espectáculos
el fenomeno pop k4os llega a mendoza: quedan las ultimas entradas para el show en el arena maipu

El fenómeno pop K4OS llega a Mendoza: quedan las últimas entradas para el show en el Arena Maipú

Por Redacción Espectáculos

Cómo será la propuesta de Pasado Verde

La propuesta reunirá a más de 50 músicos en escena en un formato especialmente concebido para redescubrir las canciones de Pasado Verde desde una nueva perspectiva sonora. La experiencia buscará alejar al público de la inmediatez de las pantallas para invitarlo a disfrutar del presente a través de la música en vivo.

El repertorio ofrecerá un recorrido inédito por la discografía del grupo mendocino. Sonarán las canciones que se convirtieron en clásicos para varias generaciones de seguidores, pero también habrá espacio para presentar adelantos exclusivos del próximo material de la banda.

Para la ocasión, cada tema contará con arreglos especialmente compuestos para ser interpretados junto a la Orquesta Filarmónica, lo que promete una puesta diferente a cualquier presentación anterior del grupo. La propuesta combina la potencia del formato sinfónico con la identidad indie pop que caracteriza a Pasado Verde, en un espectáculo con una fuerte impronta estética y una cuidada puesta en escena.

Este concierto se enmarca en una agenda de espectáculos sinfónicos diseñada por la Subsecretaría de Cultura, que incluye la Gala Patria con Los Trovadores de Cuyo (este miércoles 8 de julio) y "Oktubre Sinfónico", previsto para octubre, por los 40 años del lanzamiento del emblemático disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La actriz, cantante y animadora Luli Pampín, una de las más famosas entre el público infantil por su canal de YouTube.

Magia y canciones en vacaciones de invierno: Luli Pampín llega al Arena Maipú con su nuevo show

Por Redacción Espectáculos
Kapanga celebrará sus 30 años en Mendoza.

Kapanga celebrará sus 30 años de trayectoria con un show en el Auditorio Ángel Bustelo

Por Redacción Espectáculos
show historico: soda stereo ecos llegara al arena maipu stadium en agosto

Show histórico: Soda Stereo ECOS llegará al Arena Maipú Stadium en agosto

Por Redacción Espectáculos
Vikings es una de las mejores series disponibles en Netflix. 

Con 6 temporadas en Netflix: la serie épica y de aventuras que cambió para siempre los dramas históricos

Por Redacción Espectáculos