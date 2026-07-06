Show histórico: Soda Stereo ECOS llegará al Arena Maipú Stadium en agosto

El próximo 21 de agosto el Arena Maipú recibirá el gran show ECOS, que trae nuevamente al escenario el mito de Soda Stereo.

Después de convertirse en uno de los mayores fenómenos musicales del año en Latinoamérica, Soda Stereo ECOS confirmó su llegada a Mendoza. El espectáculo se presentará el 21 de agosto en el Arena Maipú Stadium, como parte de una gira internacional que ya agotó funciones en distintas ciudades y continúa expandiéndose por América, Europa y Estados Unidos. Las entradas saldrán a la venta próximamente.

A cinco meses de su impactante estreno en Buenos Aires, el show ya fue visto por más de 350.000 personas en la capital argentina y superó los 500.000 tickets vendidos en toda la región, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del rock en español.

Soda Stereo de regreso: cómo es el show Lejos de tratarse de un recital convencional o de un espectáculo nostálgico, "ECOS" propone una experiencia inmersiva que combina música en vivo con tecnología de última generación para recrear el regreso de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti sobre un mismo escenario.

El debut del espectáculo marcó el inicio oficial de una gira que rápidamente se transformó en un fenómeno regional. La producción recorrerá diferentes países de Latinoamérica antes de desembarcar también en Europa y Estados Unidos, llevando una propuesta que apuesta por la innovación tecnológica sin perder la esencia de una de las bandas más influyentes de la historia del rock latinoamericano.

Detrás de "ECOS" hubo un largo proceso de desarrollo que involucró a productores, creativos, técnicos y especialistas en distintas disciplinas. El objetivo fue crear una experiencia inédita capaz de transportar al público a distintos momentos de la historia de Soda Stereo mediante recursos audiovisuales y tecnológicos de vanguardia.