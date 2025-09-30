Tras agotar 4 shows, Soda Stereo anunció una quinta fecha de "Ecos": cómo y dónde comprar entradas

La histórica banda Soda Stereo continúa sorprendiendo a sus fanáticos: tras agotar en menos de cuatro horas las entradas para los cuatro primeros shows de su espectáculo "Ecos" en el Movistar Arena, la producción anunció una quinta función para el 10 de junio de 2026. Los shows previos, programados para el 21 y 22 de marzo, 6 de abril y 4 de junio, reunieron a más de 60 mil personas, un número comparable a un estadio de fútbol de la dimensión de River Plate.

El regreso del trío compuesto por Charly Alberti y Zeta Bosio junto con un Gustavo Cerati virtual, fallecido en septiembre de 2014, generó un entusiasmo que trasciende generaciones. La propuesta no se trata de un tributo ni de una re edición de los históricos "Gracias Totales", sino de un espectáculo que combina tecnología de última generación con la música original de Cerati, incluyendo su voz y guitarra, sin recurrir a inteligencia artificial.

soda stereo2 Charly Alberti y Zeta Bosio tocarán en vivo mientras Gustavo Cerati los acompaña mediante tecnología de última generación, con voz y guitarra originales. Soda Stereo La venta de entradas para la quinta función comenzó a media tarde de este martes 30, con precios que arrancan en $60.000 y facilidades de pago para clientes de Banco Galicia, quienes pueden abonar en seis cuotas sin interés con tarjetas Visa. Todas las entradas están disponibles a través del canal oficial www.movistararena.com.ar, recomendación que los organizadores insisten en cumplir para evitar fraudes o reventas.

"Ecos" se caracteriza por la presencia de Charly y Zeta en vivo, tocando sobre el escenario mientras la tecnología permite que la figura de Cerati los acompañe en tiempo real. La puesta en escena incluye un repertorio de clásicos, himnos y joyas menos conocidas de la banda, pensado tanto para quienes vivieron la época dorada de Soda Stereo como para quienes nunca pudieron verlos en vivo.

soda stereo El show combina clásicos e himnos de la banda, con puesta en escena para estadios cerrados y posibilidad de expandirse a otros países de Latinoamérica. Soda Stereo El espectáculo está diseñado para estadios cerrados con campo de parados, ideal para una experiencia de recital intensa y participativa. Las plateas estarán disponibles para quienes prefieran disfrutar del show con mayor comodidad, mientras que la idea es también llevar “Ecos” a otros países de Latinoamérica, como Chile, Colombia y Perú.