Sin IA ni holograma: cómo van a "revivir" a Gustavo Cerati en el nuevo recital de Soda Stereo

Soda Stereo prepara su regreso con un espectáculo único. Charly Alberti y Zeta Bosio volverán al escenario junto a Gustavo Cerati , pero la pregunta inevitable es: ¿cómo revivirán al cantante y líder del grupo? Pues gracias a un innovador montaje que no tendrá hologramas, Inteligencia Artificial o cantantes invitados.

En 2020, Alberti y Bosio hicieron una gira, “Gracias totales” , donde llamaron a artistas y voces diversas para suplir la ausencia de Cerati. Sin embargo, en declaraciones con la revista Rolling Stone, los músicos aclararon que Soda Stereo siempre fueron los tres, sin adornos, ni complementos. Por lo que este nuevo formato de 2026 busca revivir la esencia original del grupo.

La primera función de “Ecos” está confirmada para el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires , con entradas disponibles a partir del martes 30 de septiembre en el sitio oficial del estadio. Aunque no se anunciaron más fechas, esta prueba piloto servirá para abrir la posibilidad de que el proyecto continúe en otras ciudades de Argentina y luego por América Latina.

El espectáculo Soda Stereo, “Ecos”, combinará las actuaciones en vivo de batería y bajo de Charly Alberti y Zeta Bosio con registros de voz y guitarras de Gustavo Cerati, extraídos de las giras de 1997 , “El último concierto”, y 2007 , “Me verás volver”.

Según lo adelantado por la producción, se tratará de una experiencia inmersiva inspirada en el formato ABBA Voyage, que revolucionó Londres en 2022 al reunir a la legendaria banda sueca en un show con tecnología de vanguardia.

En aquel espectáculo, los cuatro integrantes del grupo sueco aparecían como avatares digitales hiperrealistas, creados con captura de movimiento, mientras una banda en vivo interpretaba la música en el escenario. La experiencia, presentada en un recinto diseñado especialmente para el show, combinaba tecnología de última generación, sonido envolvente y efectos visuales que daban la sensación de estar viendo a ABBA en su mejor época.

ABBA Voyage. ABBA Voyage. gentileza

Qué significa “Ecos”, el nombre del show de Soda Stereo

El nombre del show, "Ecos", es un guiño directo a la canción incluida en el disco “Nada Personal” (1985), y marca la intención de volver a conectar con el público desde la esencia de la banda.

Tras experiencias como “Séptimo Día”, el proyecto con el Cirque du Soleil, Zeta y Charly vuelven a poner en movimiento el legado de Soda. Para los productores, el objetivo es claro: acercar la música de Cerati y del trío a las nuevas generaciones que nunca pudieron verlos en vivo.