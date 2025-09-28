Enigmático posteo de Soda Stereo: "Llegó la hora, el minuto, segundo, instante"

Desde la cuenta oficial de Soda Stereo se realizó un misterioso posteo que mantiene en vilo a sus seguidores. Tomo apunta a un gran anuncio por el ahora dúo conformado por Zeta Bosio y Charly Alberti .

Elena Roger vuelve a Mendoza: "Con Evita mi misión fue hacer un personaje humano con cosas buenas y malas"

Sin embargo, la intriga entre los fans derivó en múltiples especulaciones. Lo cierto es que al mensaje oficial de "Llegó la hora, el minuto, segundo, instante" se le sumó un video de la banda emblema del rock nacional ingresando a un recital en la cancha de River, con el público vitoreando de fondo. Además se añadió un link a su página web.

Al ingresar al sitio, aparece un contador rojo gigante que marca una cuenta regresiva. Además, está acompañado por la frase: "Los ecos de algo nuevo se aproximan... suscribite y descubrilo antes que nadie" .

Quienes siguen de cerca a Soda recordaron que días atrás la ciudad de Buenos Aires amaneció con afiches individuales en blanco y negro con los nombres de cada integrante de la banda: "Gustavo", "Zeta" y "Charly" . Los carteles se encontraban pegados en distintas avenidas porteñas.

Si se siguen las pistas de la banda, en su cuenta de instagram se vienen posteando una serie de videos. "Uno de Cae el sol" , junto a un segmento de letra: “Y cada vez que vuelvo, tus ecos están. Y quería despertarme y al fin con vos volver a jugar” e imágenes de un grupo de jóvenes entrando a un estadio mientras se escucha "Me verás volver" , son algunos de los ejemplos.

Carteles con los nombres de "Gustavo", "Zeta" y "Charly" fueron pegados en avenidas porteñas.

Los fans trazan un "Puente" con los "Signos" de Soda Stereo

En la web oficial de Soda Stereo se subió un video con una señal de interferencia, lo que fue interpretado por los fans como un guiño a la escenografía de la presentación del primer disco en el teatro Astro. Se trata de concierto fue en junio de 1985, cuarenta años atrás.

Cabe recordar que el año pasado, al cumplirse los 40 años del álbum debut de Soda, se habló mucho de una inminente edición de un viejo demo con una canción inédita llamada "Dime Sebastián". Ya cinco años antes, Charly Alberti lo había mencionado cuando posteó en su cuenta de Instagram: "¡Finalmente después de buscarlo durante años apareció! Es el primer demo grabado en la sala de casa con la portastudio".

La edición nunca se concretó y esa canción en teoría está lista para ser publicada si ellos lo desean. Además, hace algunos meses atrás en charla con la revista Rolling Stone, Zeta Bosio dejo entrever que algo estaban armando.

“Con soda somos muy inquietos y con Charly, desde que nos juntó el circo (espectáculo junto al Cirque du Soleil) es como que estamos todo el tiempo viéndonos y pensando cosas. Lo sentimos así y hacer cosas nuevas con Soda es respetar nuestra historia. Algo estamos armando, no te puedo decir más, pero lo que sí es que va a ser al nivel que nosotros queremos”, manifestó el bajista.

Sobre las posibles reediciones, en noviembre se cumplen 40 años del lanzamiento de su segundo disco "Nada Personal".