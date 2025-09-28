Camilota reveló que su hermano Thiago Medina ya reacciona en terapia intensiva: "Nos escucha"

La exparticipante de Cuestión de Peso contó que fue a ver a su hermano y declaró que “tiene un brillo". Daniela Celis también dijo que presentó mejoras.

A dos semanas del duro accidente de moto que lo dejó internado en terapia intensiva, Thiago Medina atraviesa un cuadro delicado pero con señales que ilusionan a su familia. Su hermana Camilia Deniz, conocida públicamente como Camilota, contó que el joven comienza a mostrar reacciones positivas.

La exparticipante de Cuestión de Peso aseguró en una entrevista televisiva que, pese a estar postrado, Thiago da pequeñas respuestas cuando le hablan. Según ella, pestañeos y guiños son gestos que demuestran que escucha a quienes lo acompañan.

“El otro día lo fui a ver y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha”, relató Camila en Cortá por Lozano. “Yo le hablaba y como que pestañeaba y me guiñaba un ojo”, agregó, convencida de que su hermano percibe el cariño que recibe.

La joven también explicó que durante las visitas busca transmitirle fuerzas recordándole que toda la familia lo espera. “Le digo que las bebés lo esperan, que Dani lo espera, que estamos en unión y que tenemos muchos proyectos”, señaló.

"Se encuentra estable y no presentó fiebre" Camila, hermano de Thiago Medina, nos cuenta las novedades sobre su salud



Este testimonio se suma al mensaje de Daniela Celis, pareja de Thiago, quien publicó el sábado un parte alentador. Allí explicó que el joven presentó una "leve mejoría" luego de las complicaciones pulmonares que atravesó en la semana, que obligaron a los médicos a colocarlo boca abajo para mejorar su respiración.