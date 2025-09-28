Camilota reveló que su hermano Thiago Medina ya reacciona en terapia intensiva: "Nos escucha"

A dos semanas del duro accidente de moto que lo dejó internado en terapia intensiva, Thiago Medina atraviesa un cuadro delicado pero con señales que ilusionan a su familia. Su hermana Camilia Deniz, conocida públicamente como Camilota, contó que el joven comienza a mostrar reacciones positivas.
La exparticipante de Cuestión de Peso aseguró en una entrevista televisiva que, pese a estar postrado, Thiago da pequeñas respuestas cuando le hablan. Según ella, pestañeos y guiños son gestos que demuestran que escucha a quienes lo acompañan.
“El otro día lo fui a ver y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha”, relató Camila en Cortá por Lozano. “Yo le hablaba y como que pestañeaba y me guiñaba un ojo”, agregó, convencida de que su hermano percibe el cariño que recibe.
La joven también explicó que durante las visitas busca transmitirle fuerzas recordándole que toda la familia lo espera. “Le digo que las bebés lo esperan, que Dani lo espera, que estamos en unión y que tenemos muchos proyectos”, señaló.
Este testimonio se suma al mensaje de Daniela Celis, pareja de Thiago, quien publicó el sábado un parte alentador. Allí explicó que el joven presentó una “leve mejoría” luego de las complicaciones pulmonares que atravesó en la semana, que obligaron a los médicos a colocarlo boca abajo para mejorar su respiración.
Evalúan una nueva operación para Thiago Medina
A dos semanas del grave accidente que lo dejó internado, Thiago Medina continúa luchando por su vida. El joven, que saltó a la fama por su paso en Gran Hermano, se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, con ambos pulmones comprometidos y bajo estricta observación médica.
El pasado martes por la noche, Medina atravesó una crisis respiratoria que encendió las alarmas del equipo de profesionales a cargo de su salud. Según relató la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa, la situación obligó a realizar un ateneo médico para definir los próximos pasos del tratamiento.