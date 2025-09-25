Habló la hermana de Thiago Medina: "Le pedí a Dios que no me suelte la mano, acá tiene que hacer un milagro"

La salud del exGran Hermano preocupa a sus seguidores, que siguen de cerca la información que brindan sus allegados. En este caso, "Camilota" aseguró: "Mi hermano va a salir porque lo decretamos".

La hermana de Thiago Medina, Camila pero también conocida como "Camilota" Medina, se sinceró sobre el estado de salud de su hermano Thiago, quien lleva casi dos semanas internado. Al respecto, ella suplicó: “Le pedí a Dios que no me suelte la mano, acá tiene que hacer un milagro”.

Además, la joven detalló que Thiago continúa con positividad el proceso de internación en el hospital de Moreno. “Evolucionó un poquito mejor que ayer, sin fiebre y esto es como el día a día”, contó Camilota.

Embed "Se encuentra estable y no presentó fiebre" Camila, hermano de Thiago Medina, nos cuenta las novedades sobre su salud



Mirá #CortaPorLozano en vivo en https://t.co/WvZZPGKKoq pic.twitter.com/LKJziHeT0z — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) September 25, 2025 De manera más personal, la joven confió: “Es un momento que atravesamos toda la familia, mi papá, mi cuñada, las bebés que lo deben extrañar, los hermanos. Cada tanto, me agarran las crisis y pienso que es donde más me tengo que fortalecer. Mi hermano va a salir porque lo decretamos y va a ser un milagro”.

“La familia y los amigos lo apoyamos desde el primer día, cuando estaba Brisa, que es su melliza y entró. Nos turnamos. En este momento nos tiene que escuchar y salir adelante. Hay unión en la familia”, agregó la influencer.