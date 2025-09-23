Daniela Celis atraviesa una crisis total tras el accidente de Thiago Medina: "No sé con qué"

La vida de Daniela Celis dio un giro inesperado después del accidente en moto de Thiago Medina, ocurrido el viernes 12 de septiembre. Thiago, padre de sus gemelas Laia y Aimé, permanece internado en terapia intensiva con un estado de salud crítico que preocupa a toda la familia.

Daniela, ex participante de Gran Hermano 2022, decidió pausar completamente su rutina laboral y personal para dedicarse al cuidado de sus hijas, mientras enfrenta el impacto emocional y económico que trajo la situación.

Thiago Medina El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina. Web La palabra de Daniela Celis En un audio compartido con el programa A la Barbarossa, Daniela relató entre lágrimas cómo vive estos días de incertidumbre: “Paré mi vida, paré mi trabajo y paré todo para estar con las nenas; para que sientan mi contención y no mi ausencia. Entiendo que en algún momento voy a tener que retomar, no sé con qué fuerzas, pero voy a tener que volver porque también es el sustento de nosotras. Es lo único que tenemos para poder seguir viviendo”.

Thiago Medina Thiago Medina sigue en estado crítico tras el accidente que sufrió semanas atrás. Web Celis reconoció que la presión emocional y el cansancio la superan: “Cada vez me es más difícil conciliar el sueño, también comer. Es muy complicada la situación. Tengo que expresarlo de alguna manera porque mi cuerpo habla”. Pese a la angustia, afirmó que encuentra en sus hijas la motivación para sostenerse: “Son mis dos pilarcitos, me dan fuerza para poder seguir. Cuando llego a casa, abro la puerta y tengo que tener una sonrisa para estar fuerte por ellas. Todo eso después lo proceso de alguna manera porque tampoco puedo estar tirada en la cama llorando o expresando todo lo que siento adentro en mi corazón. Es muy difícil. Intento hacer todo lo mejor posible, pero la verdad que es muy difícil”.