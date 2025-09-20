Camila, hermana de Thiago Medina, publicó un desgarrador mensaje sobre la lucha por la vida de su hermano

La hermana de Thiago Medina, Camila, también conocida como “Camilota”, ha mantenido a sus seguidores al tanto del estado de salud del ex Gran Hermano tras el accidente que sufrió. Thiago ingresó este viernes a quirófano y su familia ha compartido algunas de las novedades a través de redes sociales.
A través de un posteo en sus historias de Instagram, Camila compartió un conmovedor mensaje en el que expresa la gravedad de la situación y agradece el apoyo recibido. Comentó que junto a su familia, atraviesan “uno de los momentos más difíciles” en el octavo día de internación de su hermano, que continúa en la Unidad de Terapia Intensiva.
Camila a traves de sus redes
“Mi hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente. Sabemos que no estamos solos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos siguen y nos apoyan”, escribió en su publicación.
“Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fe y en la esperanza. Con la fuerza de todos, creemos que muy pronto lo vamos a volver a ver sonriente y brillante como siempre”, concluyó “Camilota”
El estado de Thiago, padre de gemelas de un año y medio, preocupa a sus seguidores y a quienes no lo conocían, que han iniciado una cadena de oración. Su hermana, Camila, y su expareja, Daniela Celis, madre de sus hijas, son quienes se encargan de compartir las novedades diarias. De hecho, Daniela fue quien, durante el día de ayer, llevó tranquilidad a sus seguidores al dar detalles de cómo había salido Thiago de la operación.