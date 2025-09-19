Thiago Medina salió "estable" de la operación: qué dijo Daniela Celis sobre el parte médico

El ex Gran Hermano ingresó este viernes a quirófano y tras una intervención compleja, fue su ex y madre de sus hijas quien dio detalles.

Thiago Medina atravesó una cirugía de alta complejidad y, horas después, se conoció que la intervención resultó exitosa. El ex Gran Hermano continúa internado en la terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde los médicos lo supervisan de manera permanente.

La operación de Thiago Medina fue sin complicaciones Fue Daniela Celis, madre de sus hijas, quien llevó tranquilidad a través de sus redes sociales al dar detalles de cómo salió del quirófano. “Thiago recién salió de quirófano. Fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal", escribió.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 14.50.38 "Thiago permanece en terapia intensiva. Estable! En este momento no requiere droga para la presión”, escribió Daniela en sus historias de Instagram. El mensaje fue recibido con alivio por los seguidores del joven, que desde el accidente con su moto mantienen la expectativa sobre su evolución.

La ex Gran Hermano también sumó un pedido a la comunidad que sigue de cerca el caso: “Esperamos su evolución. Mantenemos pedido cadena de oración que toda la FÉ, luz, y fuerzas llega!”. Con esas palabras, buscó fortalecer la esperanza en un momento delicado, pero con un primer resultado médico favorable.

El apoyo de la familia y amigos al ex Gran Hermano En paralelo, la familia de Thiago y sus amigos acompañaron de cerca todo el proceso. Daniela compartió una imagen donde se los ve unidos: los hermanos del joven, su padre, ella con sus hijas, y algunos compañeros de la experiencia televisiva que marcó a Thiago. Entre ellos estuvieron Nacho Castañares y Mora, quienes no dudaron en acercarse para apoyar a su amigo y a la familia.