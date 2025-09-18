18 de septiembre de 2025 - 15:00

Thiago Medina continúa en terapia intensiva en Moreno: qué dice el nuevo parte médico oficial

El exparticipante de Gran Hermano sufrió un grave accidente de moto y ahora pelea por su vida. Su familia, la expareja y sus amigos del reality show piden oración.

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este jueves al mediodía, el centro de salud difundió un nuevo parte oficial. “Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad”, señala el comunicado.

Según el informe, el joven de 22 años pasó la noche sin fiebre, mientras se esperan los resultados de los cultivos para definir el esquema antibiótico.

Evolución: los médicos aseguran "mejoras"

La evolución representa una leve mejora respecto del parte anterior, que mencionaba registros febriles y el uso de inotrópicos, aunque sin necesidad de incrementar las dosis. Los médicos aguardan avances para poder programar una nueva cirugía en los próximos días.

El procedimientos estaría a cargo del equipo de cirugía torácica del hospital de Moreno, junto con especialistas del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, en el marco de la red provincial, evitando así un traslado.

El círculo cercano de Medina se mantiene firme a su lado desde el accidente. Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas mellizas, publicó en redes: “Mantenemos el pedido de cadena de oración. Más que nunca para Thiago Agustín Medina”.

Tanto ella como sus hermanas Camila y Brisa se convirtieron en su principal sostén, entre visitas, mensajes de apoyo y llamados a la solidaridad para donar sangre.

