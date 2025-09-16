16 de septiembre de 2025 - 11:05

Último parte médico de Thiago Medina: le tuvieron que cambiar los antibióticos

El ex Gran Hermano sigue en estado crítico, pero tras una leve mejoría en el día de ayer, decidieron cambiar algunos fármacos.

Se conoció el último parte de Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano.

Se conoció el último parte de Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Murió el legendario actor y director Robert Redford 

Murió a los 89 años Robert Redford, legendario actor y director

Por Redacción Espectáculos
de que murio robert redford, distinguido actor y director de hollywood

De qué murió Robert Redford, distinguido actor y director de Hollywood

Por Redacción Espectáculos

“Permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”, expresa el comunicado oficial.

Los profesionales detectaron que Thiago tuvo un “registro de fiebre” y entonces “se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico”. El influencer sigue con pronóstico reservado y “se encuentra estable”, puntualizó el reporte oficial.

Embed

El parte médico que se conoció este martes por la mañana - el próximo será cerca de las 18 horas- también indicó que “no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado” que ya tenía el ex Gran Hermano.

Por el momento, la familia de Thiago continúa con el pedido de las cadenas de oración. “Necesitamos seguir orando, con fe vamos a lograr su evolución”, dijo la mamá de sus gemelas, Daniela Celis.

Las palabras de Camilota sobre la internación de su hermano Thiago Medina

La exparticipante de Cuestión de peso (eltrece) habló este lunes al aire de TN sobre la salud de su hermano, luego del accidente que sufrió mientras manejaba con su moto por Moreno. “Es algo para largo tiempo. A veces quiero creer que es una pesadilla tenerlo ahí”, expresó la hermana del ex Gran Hermano en su conversación con Paula Bernini y Mario Massaccesi.

Thiago Medina
Se conoció el último parte de Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano.

Se conoció el último parte de Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano.

Sobre el momento familiar que atraviesan, en medio de la internación de Thiago en terapia intensiva, Camilota dijo: “Suena un teléfono y nosotros nos desesperamos. Es horrible estar así”.

Durante la nota al aire de TN, la exparticipante de Cuestión de Peso (eltrece) dio detalles de cómo fue ver a su hermano en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega luego del choque en la Ruta 7 en Moreno.

Lo vi, entramos con mi hermana. Tiene golpes, más que eso no quiero decir. Cuando uno se golpea, le quedan heridas”, expresó. Y continuó: “Verlo ahí fue pensar en que hace un rato estábamos hablando lo más bien. Es muy fuerte”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Thiago Medina deberá vivir una vida de muchos cuidados.

El doctor Cormillot explicó cómo es la vida sin bazo después de la operación de Thiago Medina

Por Agustín Zamora
que dice el ultimo parte medico de thiago medina tras el accidente en moto

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina tras el accidente en moto

Por Redacción Espectáculos
es algo para largo: camilota, la hermana de thiago medina, hablo del estado de salud del ex gran hermano

"Es algo para largo": Camilota, la hermana de Thiago Medina, habló del estado de salud del ex Gran Hermano

Por Redacción Espectáculos
El ex Gran Hermano sufrió un accidente y su estado es delicado.

El nuevo parte médico de Thiago Medina: sigue "delicado" pero observan "leves mejorías"

Por Redacción Espectáculos