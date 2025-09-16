Último parte médico de Thiago Medina: le tuvieron que cambiar los antibióticos

Las autoridades médicas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dieron a conocer un nuevo parte médico de Thiago Medina. El exconcursante de Gran Hermano registró un poco de fiebre - primera vez en tres días- y, por eso, decidieron cambiar los antibióticos.

“Permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”, expresa el comunicado oficial.

Los profesionales detectaron que Thiago tuvo un “registro de fiebre” y entonces “se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico”. El influencer sigue con pronóstico reservado y “se encuentra estable”, puntualizó el reporte oficial.

El parte médico que se conoció este martes por la mañana - el próximo será cerca de las 18 horas- también indicó que “ no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado” que ya tenía el ex Gran Hermano.

Por el momento, la familia de Thiago continúa con el pedido de las cadenas de oración. “Necesitamos seguir orando, con fe vamos a lograr su evolución ”, dijo la mamá de sus gemelas, Daniela Celis.

Las palabras de Camilota sobre la internación de su hermano Thiago Medina

La exparticipante de Cuestión de peso (eltrece) habló este lunes al aire de TN sobre la salud de su hermano, luego del accidente que sufrió mientras manejaba con su moto por Moreno. “Es algo para largo tiempo. A veces quiero creer que es una pesadilla tenerlo ahí”, expresó la hermana del ex Gran Hermano en su conversación con Paula Bernini y Mario Massaccesi.

Sobre el momento familiar que atraviesan, en medio de la internación de Thiago en terapia intensiva, Camilota dijo: “Suena un teléfono y nosotros nos desesperamos. Es horrible estar así”.

Durante la nota al aire de TN, la exparticipante de Cuestión de Peso (eltrece) dio detalles de cómo fue ver a su hermano en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega luego del choque en la Ruta 7 en Moreno.

“Lo vi, entramos con mi hermana. Tiene golpes, más que eso no quiero decir. Cuando uno se golpea, le quedan heridas”, expresó. Y continuó: “Verlo ahí fue pensar en que hace un rato estábamos hablando lo más bien. Es muy fuerte”.