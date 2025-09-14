El nuevo parte médico de Thiago Medina: sigue "delicado" pero observan "leves mejorías"

El ex Gran Hermano permanece internado tras accidentarse en Moreno. Este domingo dieron más información sobre su estado de salud.

El ex Gran Hermano sufrió un accidente y su estado es delicado.

El estado de salud de Thiago Medina, alarmó a todos en el mundo del espectáculo. El influencer sufrió un grave accidente en moto el viernes por la noche y mantiene en vilo a su familia, amigos y seguidores.

De acuerdo a lo informado en Infama (América TV), su estado continúa siendo "delicado". Además, la información médica más reciente señala que el joven continúa internado con pronóstico reservado, aunque se observan "leves mejorías".

El posteo de Daniela Celis El posteo de Daniela Celis. Instagram / @danielacelis01 "Aseguran que sigue en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer. Igualmente sigue en estado crítico", detallaron desde el mencionado programa.

También aseguraron que la familia del joven prefiere mantener un bajo perfil y no convertir la situación en un "show mediático". Los familiares están pidiendo cadenas de oración por la pronta recuperación de Thiago.