Cacho Deicas celebró el cumpleaños de su esposa Rosita: "La que siempre está"

El cantante recurrió a las redes sociales para festejar los 70 años de su pareja. "Seguimos con festejos familiares", posteó Deicas.

El posteo de Cacho Deicas celebrando los 70 años de Rosita, su esposa.

El histórico cantante de Los Palmeras, Rubén “Cacho” Deicas, publicó en Instagram el festejo de cumpleaños de su esposa. Se trata de María Rosa, “Rosita” para la familia.

En la publicación se puede ver a la pareja junto a una mesa donde se destacan tres tortas de cumpleaños y un ramo de flores. Al respecto, el referente de la cumbia santafecina escribió: “¿Cómo están, amigos? Seguimos con festejos familiares. Hoy feliz de poder compartir los 70 de Rosita, la que siempre está (emoji flores) muy feliz cumpleaños (emoji torta)".

Instagram / @cachodeicasoficial Y cerró: "Gracias, como siempre, a todos los mensajes de apoyo y cariño que recibo de todos uds". Cacho tenía 20 años cuando conoció a María Rosa, una muchacha de 15, en uno de sus espectáculos.

“Tuve que pedirle la mano al padre, como se hacía en aquella época”, había mencionado Deicas en una entrevista. Ahora ambos conforman una numerosa familia, con cinco hijos y doce nietos.