Cacho Deicas celebró el cumpleaños de su esposa Rosita: "La que siempre está"

El histórico cantante de Los Palmeras, Rubén “Cacho” Deicas, publicó en Instagram el festejo de cumpleaños de su esposa. Se trata de María Rosa, “Rosita” para la familia.
El cantante recurrió a las redes sociales para festejar los 70 años de su pareja. "Seguimos con festejos familiares", posteó Deicas.
El histórico cantante de Los Palmeras, Rubén “Cacho” Deicas, publicó en Instagram el festejo de cumpleaños de su esposa. Se trata de María Rosa, “Rosita” para la familia.
En la publicación se puede ver a la pareja junto a una mesa donde se destacan tres tortas de cumpleaños y un ramo de flores. Al respecto, el referente de la cumbia santafecina escribió: “¿Cómo están, amigos? Seguimos con festejos familiares. Hoy feliz de poder compartir los 70 de Rosita, la que siempre está (emoji flores) muy feliz cumpleaños (emoji torta)".
Y cerró: "Gracias, como siempre, a todos los mensajes de apoyo y cariño que recibo de todos uds". Cacho tenía 20 años cuando conoció a María Rosa, una muchacha de 15, en uno de sus espectáculos.
“Tuve que pedirle la mano al padre, como se hacía en aquella época”, había mencionado Deicas en una entrevista. Ahora ambos conforman una numerosa familia, con cinco hijos y doce nietos.
El cantante ya había mencionado a Rosita en sus posteos. El 14 de febrero pasado -San Valentín- escribió parte de la letra de la canción “Cálida Expresión”: “Parece mentira cómo pasa el tiempo / Ayer pareciera que fue el primer beso / Supimos del llanto en duros momentos / Que no consiguieron jamás separarnos”